Des déflagrations ont été entendues jeudi dans la province de Bouchehr (sud), qui abrite la seule centrale nucléaire en activité d'Iran, a rapporté l'agence de presse Fars, en pleine reprise des hostilités entre Washington et Téhéran.

Plusieurs explosions auraient été entendues par des habitants de Choghadak, ville située à quelque 20 kms de la centrale. (Archives)

«Il y a quelques minutes, plusieurs explosions ont été entendues par des habitants de Choghadak», ville située à quelque 20 kms de la centrale, a indiqué Fars. Les autorités n'ont pas fourni d'information dans l'immédiat sur le lieu exact des explosions.