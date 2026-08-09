Le guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, a récemment rencontré le président Massoud Pezeshkian, a rapporté dimanche le bureau de l'ayatollah. Mojtaba Khamenei n'est pas apparu en public depuis sa désignation en mars.

«Le Dr Massoud Pezeshkian a rencontré l'ayatollah Mojtaba Khamenei et s'est entretenu avec lui au début de sa troisième année de présidence», à savoir fin juillet, a annoncé le bureau du guide suprême.

«Le Dr Massoud Pezeshkian a rencontré l'ayatollah Mojtaba Khamenei et s'est entretenu avec lui au début de sa troisième année de présidence», à savoir fin juillet, a annoncé le bureau du guide suprême dans un communiqué.

Ils ont «examiné en détail les problèmes et les enjeux du pays», notamment «la situation militaire actuelle et les perspectives d'avenir», ainsi que «les relations économiques avec les partenaires étrangers», a précisé cette source, sur fond d'hostilités avec Washington.

M. Pezeshkian avait déclaré plus tôt cette semaine que la communication avec le guide suprême, qui a le dernier mot sur les grandes orientations de l'Etat, était «très difficile en ce moment».

Début mai, il avait affirmé l'avoir rencontré, à une date non précisée, mais le bureau du guide suprême n'avait pas commenté.

Blessé fin février au premier jour de l'offensive israélo-américaine contre Téhéran, dans laquelle son père et prédécesseur Ali Khamenei avait été tué, Mojtaba Khamenei ne s'exprime que par des communiqués qui lui sont attribués.

Selon un général des Gardiens de la Révolution, cité dimanche par l'agence Tasnim, des images de lui parmi la population et lors de rencontres avec les chefs des forces armées «seront publiées à l'avenir», sans qu'une date ne soit précisée. Il s'agirait des premières images de lui diffusées depuis qu'il a été désigné.

La discrétion de l'ayatollah, malgré les affrontements avec les Etats-Unis, a donné lieu à des spéculations sur ses relations avec d'autres hauts représentants iraniens.

Son absence aux funérailles de son père, au mois de juillet, avait également suscité des interrogations sur son état de santé voire un éventuel assassinat.