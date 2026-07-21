Le département d'Etat américain a réitéré lundi un message d'alerte exhortant les citoyens américains à travers le monde à «redoubler de prudence» en raison du conflit avec l'Iran.

Des Iraniens passent devant un panneau anti-américain sur lequel on voit des photos du président américain Donald Trump et de sa famille posant devant des cercueils recouverts du drapeau américain, avec une phrase en persan qui dit « Sang pour sang », installé sur la place de la Palestine à Téhéran, en Iran, le 16 juillet 2026.

«La situation sécuritaire reste complexe et pourrait connaître une escalade imprévisible», a-t-il mis en garde dans une publication sur le réseau social X.

Le département d'Etat a invité «les ressortissants américains se trouvant actuellement au Moyen-Orient» à «faire preuve de prudence et d'une vigilance accrue et se préparer à d'éventuelles annulations de vols, à des fermetures périodiques de l'espace aérien et à d'éventuelles perturbations de leurs déplacements», mais aussi à «reconsidérer tout projet de voyage» ou de transit vers cette région.

«L'Iran et les groupes qui soutiennent l'Iran pourraient s'en prendre à d'autres intérêts américains à l'étranger ou à des lieux associés aux Etats-Unis et aux Américains partout dans le monde», a-t-il également averti.