La police irlandaise a annoncé vendredi avoir découvert un engin explosif dans une voiture près de la frontière avec l'Irlande du Nord. Cette saisie a été effectuée dans le cadre d'une opération visant les «activités de républicains dissidents».

L'Irlande du Nord a été déchirée pendant trois décennies par un conflit opposant les républicains favorables à l'unification de l'Irlande et les unionistes favorables au maintien dans le Royaume-Uni (image d’illustration).

Criminalité La police irlandaise intercepte une voiture piégée près de la frontière nord

Les policiers ont intercepté le véhicule mercredi et arrêté la conductrice, une femme âgée d'une vingtaine d'années. Ils ont par la suite également interpellé un homme d'une quarantaine d'années dans le cadre de l'enquête.

Selon la chaîne irlandaise RTE qui cite des sources policières, l'engin devait être acheminé en Irlande du Nord, province du Royaume-Uni, pour être utilisé dans une attaque à la voiture piégée.

Il s'agit d'une «saisie extrêmement significative», a déclaré vendredi aux journalistes Justin Kelly, commissaire de la Garda, la police irlandaise. «C'était un engin explosif qui aurait pu causer des dégâts considérables», a-t-il dit.

L'Irlande du Nord a été déchirée pendant trois décennies par un conflit opposant les républicains favorables à l'unification de l'Irlande et les unionistes favorables au maintien dans le Royaume-Uni, jusqu'à l'Accord du Vendredi saint de 1998.

Cet accord prévoyait notamment le désarmement des groupes paramilitaires rivaux, mais des factions dissidentes subsistent encore dans les deux camps.