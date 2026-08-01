La police islandaise a demandé l'expulsion et une interdiction de retour sur le territoire islandais pour 21 militants retenus à Reykjavik depuis leur arrestation lors d'une action contre la chasse à la baleine, ont rapporté samedi les médias locaux.

La décision revient aux autorités de l'immigration Islande : possible expulsion de 21 militants anti-chasse à la baleine

Le Bandero, navire de la fondation du militant pour les droits des animaux Paul Watson, a été arraisonné jeudi soir au large de l'Islande après avoir entravé l'activité du Hvalur 9, l'un des deux derniers baleiniers commerciaux encore en activité en Islande.

Après deux années de suspension en raison d'une situation économique difficile et d'une rentabilité jugée insuffisante, la chasse à la baleine a repris cet été en Islande, l'un des trois seuls pays avec la Norvège et le Japon à encore autoriser cette pratique à titre commercial.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, la Captain Paul Watson Foundation avait annoncé l'arraisonnement en mer du Bandero par les garde-côtes islandais qui, selon elle, avaient «surveillé et poursuivi» le Hvalur 9 pendant plusieurs semaines.

Dans un courriel à l'AFP, les garde-côtes islandais ont confirmé avoir pris le contrôle du navire dans le cadre d'une opération conjointe avec la police, l'avoir ramené au port de Reykjavik et avoir arrêté son équipage. Ils disent avoir agi en réponse à une demande d'assistance émise par l'équipage Hvalur 9 qui s'estimait menacé.

Selon eux, le Bandero n'a pas suivi les ordres lui intimant de quitter les eaux territoriales islandaises puis d'arrêter ses moteurs.

Expulsés et interdits de territoire

Selon les médias islandais, la police a demandé l'expulsion, plutôt qu'un placement en détention, des 21 membres d'équipage , dont la nationalité n'est pas connue à ce stade, ainsi qu'une interdiction de revenir sur le territoire islandais. La décision revient aux autorités de l'immigration.

Les autorités de transport ont de leur côté déclaré le Bandero, un navire de près de 65 mètres et de 499 tonneaux en jauge brute selon le site de la fondation, impropre à la navigation, selon la chaîne publique RUV.

L'Islande doit introduire cet automne un projet de loi visant à interdire la chasse à la baleine.