Le mari d'Eugenia Roccella, ministre italienne de la Famille, est porté disparu dans le lac de Vico, un plan d'eau situé à environ 80 km au nord-ouest de Rome, ont indiqué samedi soir les médias italiens.

Le lac de Vico, en Italie (archives)

Tombé dans un lac Italie: d'importantes recherches après la disparition du mari d'une ministre

Luigi Cavallari se trouvait à bord d'une embarcation en compagnie de son épouse quand il s'est retrouvé à l'eau sans réapparaître.

Il n'était pas clair dans l'immédiat s'il est tombé par mégarde ou s'il s'était jeté volontairement pour sa rafraîchir par une chaude journée.

Des policiers sont immédiatement intervenus sur place ainsi que des plongeurs du corps des pompiers.