Un ressortissant suisse de 55 ans a dû être hospitalisé après avoir été méchamment mordu par un poisson à Pioppi, un hameau balnéaire de la province de Salerne.

L'incident a eu lieu dans le hameau de Pioppi, à quelques mètres du rivage. (image d'illustration)

«Il a perdu beaucoup de sang» Italie: un touriste suisse hospitalisé après avoir été mordu par un poisson

Comme beaucoup de vacanciers suisses, le quinquagénaire profitait de ses vacances en nageant dans l'eau claire des côtes italiennes, dans le sud, non loin de Salerne.

Mais la baignade s'est avérée beaucoup moins agréable que prévu: le baigneur s'est fait mordre par un poisson, qui lui a infligé une blessure profonde. Le malheureux «a perdu beaucoup de sang avant de pouvoir rejoindre le rivage», relate le journal local «Positano News».

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Heureusement pour le touriste, l'incident a eu lieu à quelques mètres du rivage, ce qui a permis aux maîtres-nageurs en service sur le littoral d'intervenir rapidement. Ils ont posé un garrot sur le blessé pour stopper l'hémorragie en attendant l'arrivée des secours.

Finalment, le vacancier malchanceux a été transporté à l'hôpital pour recevoir les soins nécessaires et passer les examens requis.

Qui est le coupable ?

On ne sait pas exactement quel poisson a attaqué le baigneur. Mais deux hypothèses sont plausibles, avancent des experts auprès de «Positano News»: il pourrait s'agir soit d'un poisson-baliste, soit d'un petit barracuda.

Le poisson-baliste est connu pour sa dentition robuste et son caractère particulièrement territorial. www.imago-images.de

Le premier est connu pour sa dentition robuste et son caractère particulièrement territorial, surtout pendant la période de reproduction. Le second est de plus en plus répandu dans la Méditerranée, et il est doté de dents acérées capables de provoquer des coupures nettes et profondes.

Le petit barracuda est doté de dents acérées capables de provoquer des coupures nettes et profondes. www.imago-images.de

Si le cas évoqué plus haut est particulièrement impressionnant, il n'est pas isolé, rapporte encore le média italien: depuis un certain temps, tant sur la côte amalfitaine que sur la péninsule de Sorrente, plusieurs baigneurs signalent de petites morsures aux jambes et aux chevilles lorsqu’ils sont dans l’eau.

Les bons réflexes en cas de morsure

Se faire mordre dans la mer n'est pas anodin, il y a deux types de risques, selon le sitre «Prévention MGC»: la survenue de traumatismes et intoxications par contact direct avec l’animal ou de maladies infectieuses transmises par la bête.

En cas de morsure dite «simple», c'est-à-dire par un animal non venimeux mais doté de dents, il faut d'abord laisser le sang s'écouler, puis désinfecter la plaie et impérativement consulter un médecin si la plaie ne guérit pas rapidement ou si la douleur persiste. Certaines morsures peuvent être plus graves en fonction du poisson mordeur. Dans le doute, un passage aux urgences est vivement conseillé.

En cas de piqûre de poisson venimeux, il faut immerger la zone touchée dans l’eau chaude (30 minutes) ou approcher la plaie le plus près possible d’une source de chaleur, car le venin de nombreuses espèces est sensible au chaud. Ensuite, il faut désinfecter la plaie

À noter que l'on peut aussi agir en amont: le port de sandales pour nager ou de vêtements de protection peut déjà éviter un certain nombre de mésaventures.