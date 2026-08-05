L'incendie d'un appartement survenu samedi à Ittigen (BE), dans lequel un homme est décédé, serait d'origine criminelle. La police a arrêté le jour-même le suspect, qui est en détention provisoire.

Enquête en cours Incendie mortel à Ittigen: un suspect placé en détention provisoire

L'incendie a éclaté samedi vers 5h40 dans un immeuble. Les secours ont trouvé un homme inconscient dans les escaliers. Il est décédé plus tard à l'hôpital. Les autres occupants de l'immeuble ont pu s'échapper par leurs propres moyens, indique mercredi la police cantonale bernoise dans un communiqué.

La victime est un ressortissant suisse de 82 ans originaire du canton de Berne. Trois autres personnes ont été hospitalisées après avoir potentiellement inhalé de la fumée.

Gravement endommagé, l'appartement touché par l'incendie n'est plus habitable. Une enquête est en cours.