Au moins 1.430 morts et plus de 50.000 disparus: le bilan du double séisme au Venezuela continue de s'alourdir, alors que l'aide humanitaire internationale monte en puissance sur place.

Les secousses de magnitude 7,2 et 7,5 qui ont frappé le nord du Venezuela mercredi ont laissé un paysage de dévastation (archives).

6,76 millions de personnes touchées «Je cherche ma mère, ma femme et mon fils» : le bilan du séisme passe à 1’430 morts et plus de 50’000 disparus

Un nouveau-né a été secouru des décombres d'un bâtiment effondré, 32 heures après les deux séismes qui ont dévasté le Venezuela.

Une vidéo obtenue par l'AFP montre des sauveteurs travaillant sous un projecteur au sommet d'un amas de gravats et sortant le nourrisson sous les applaudissements, tard vendredi, à La Guaira.

Une piste de l'aéroport de Caracas a été rouverte et accueille des avions américains transportant de l'aide humanitaire, a annoncé un haut responsable américain samedi, trois jours après le double séisme qui a frappé le Venezuela.

250 Américains sur place

«Un avion C-17 Globemaster de l'US Air Force transporte des équipes de recherche et de sauvetage du service d'incendie de Miami-Dade vers le Venezuela» et «des appareils MV-22 Osprey du Corps des Marines continuent d'acheminer du personnel clé et des ressources vers le Venezuela», a annoncé sur X le Commandement Sud de l’armée américaine.

«Avec l'arrivée des effectifs de Miami, les États-Unis comptent désormais près de 250 secouristes civils spécialisés déployés au Venezuela», a précisé le Département d'Etat américain sur X.

«Nos sauveteurs de la Sécurité civile sont arrivés au Vénézuéla pour porter main forte aux opérations de secours», a annoncé de son côté sur X le président français Emmanuel Macron.

Les secousses de magnitude 7,2 et 7,5 qui ont frappé le nord du pays mercredi ont laissé un paysage de dévastation, avec d'innombrables immeubles effondrés, en particulier à La Guaira, ville côtière voisine de Caracas, où la population dénonce l'insuffisance des opérations de secours locales.

Le nombre de morts est passé à 1.430 samedi, a annoncé le président de l'Assemblée nationale, Jorge Rodriguez. M. Rodríguez, frère de la présidente par intérim du pays Delcy Rodríguez, a fait état de 3.238 blessés.

Les hôpitaux étant débordés, ce sont souvent les familles des victimes qui y amènent leurs proches décédés. Yessica Mendoza a raconté avoir décidé d'emmener sa fille à la morgue «parce que le système est débordé» et qu'à l'hôpital Catia la Mar de La Guaira, «les morts gisaient à même le sol».

«Nous avons sauvé Hinda»

Près de sept millions de personnes seraient affectées par les deux séismes, ont estimé samedi les Nations unies.

«Jusqu'à 6,76 millions de personnes pourraient avoir été touchées par les séismes dévastateurs qui ont frappé le Venezuela», dont deux millions rien qu'à Caracas, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Les dommages causés sont évalués à près de sept milliards de dollars, une somme équivalente à environ 6% du pays du pays, évalue le Programme des nations unies pour le développement (PNUD) samedi.

A Genève, le responsable de l'aide humanitaire de l'ONU, Tom Fletcher, a déclaré à l'AFP que plus de 50.000 personnes étaient portées disparues. Le bilan devrait donc «s'alourdir considérablement», dans le contexte «d'une opération de secours extrêmement complexe».

A La Guaira, beaucoup d'immeubles ne sont plus que montagnes de gravats. Familles, voisins et bénévoles réclament des machines spécialisées pour pouvoir couper les barres d'acier ou déplacer les imposants blocs de pierre.

Marlon Ochoa a survécu à l'effondrement d'un immeuble. «Je cherche ma mère, ma femme et mon fils», dit-il, «nous avons besoin d'aide, il y a des gens vivants».

Lors d'une allocution dans la nuit de vendredi à samedi, la présidente par intérim Delcy Rodriguez, au pouvoir depuis janvier et la capture de Nicolas Maduro par les Etats-Unis, a annoncé que 14.000 militaires et policiers avaient été déployés dans l'État de La Guaira, «militarisé pour garantir la sécurité». L'AFP avait constaté jeudi des pillages dans cette zone.

Près de 48 heures après les séismes les plus dévastateurs enregistrés au Venezuela depuis 1900, des équipes internationales de recherche et de sauvetage d'au moins 17 pays ont commencé à intervenir dans ce pays en crise, au système de santé en piteux état.

Devant un ensemble de cinq immeubles effondrés à La Guaira, le chef d'un contingent de secouristes chiliens, Nadiomar Polanco, a estimé qu'il y avait «malheureusement (...) peu de chances de retrouver des personnes en vie».

Le président salvadorien Nayib Bukele multiplie les publications sur X des images des secouristes salvadoriens en action, tirant des miraculés des décombres. «Nous avons sauvé Hinda Ramirez qui étaint coincée sous les décombres de sa résidence Arrecife», s'est-il par exemple félicité.

Au moins 28 personnes de nationalité ou d'origine portugaise, sept Chinois, cinq Espagnols, deux Brésiliens, un Chilien et un Italo-Vénézuélien figurent parmi les morts.

Présidente huée

A La Guaira, où se trouve le principal aéroport du pays, rendu inutilisable par le séisme, certains habitants tentent de dégager eux-mêmes leurs proches ensevelis. «Il est là», dit en sanglotant Alessandro del Giudice, jeune homme de 23 ans qui tente de retrouver son père sous une montagne de décombres.

Sa grand-mère Amparo, désespérée, s'efforce de dégager les ruines à mains nues pour retrouver son fils. «Il y a beaucoup de blocs de pierre, on ne peut pas les enlever avec les mains», constate-t-elle avec impuissance.

«Les militaires devraient être là avec toute leur machinerie», dénonce Argenis Méndez, un habitant. La présidente Delcy Rodriguez a été huée vendredi près d'un immeuble effondré dans un quartier aisé de Caracas.

Les séismes ont été ressentis jusqu'en Colombie et au Brésil. Depuis, plus de 300 répliques ont été signalées. Le Venezuela est un pays à risque sismique, même si aucun grand tremblement de terre n'y avait été enregistré depuis 1997.

Archives sur le séisme au Venezuela