Depuis 2020, Lisa Brinkworth, journaliste britannique, ferraille pour que la justice française enquête sur Gérald Marie, ex-directeur d'agence de mannequins accusé de viols par plusieurs femmes, à qui elle impute aussi des liens avec le pédocriminel Jeffrey Epstein. Elle vient de saisir la justice européenne.

Agression sexuelle «Je criais pour lui demander d'arrêter» - Une journaliste évoque son calvaire et se bat pour la vérité

Lisa Brinkworth accuse Gérald Marie, ancien directeur de la prestigieuse agence Elite, d'agression sexuelle. Ce que ce dernier nie vigoureusement.

Sa plainte, déposée en 2020, a été suivie de dénonciations d'autres femmes, déclenchant une enquête pour viols et agressions sexuelles. Les investigations ont été classées, en 2023, pour prescription.

Lisa Brinkworth se bat contre cette prescription. Déboutée en France par la cour d'appel, puis par la Cour de cassation, elle se tourne désormais vers la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH), où sa requête, déposée le 24 juin par ses avocats William Bourdon et Colomba Grossi, est en cours d'examen.

La journaliste veut faire condamner la France pour absence d'investigations et espère, in fine, en obtenir de nouvelles.

«Véritable urgence»

Cette saisine intervient alors que plusieurs femmes demandent au parquet de Paris d'enquêter sur Gérald Marie, dans le cadre des investigations sur l'entourage d'Epstein. «Il est établi qu'il existait une association entre Gérald Marie et Jeffrey Epstein», estime Lisa Brinkworth. «Ce lien mérite d'être examiné».

Surtout après la découverte, le 20 juillet en banlieue parisienne, du corps d'un suspect clé: Daniel Siad, recruteur de mannequins soupçonné d'avoir été un rabatteur présumé de femmes pour Epstein et d'autres hommes. Son autopsie n'a à ce stade, pas conclu à une mort suspecte.

Une ancienne mannequin suédoise affirme avoir été violée en 1990 par Gérald Marie, après lui avoir été présentée par Daniel Siad.

Enquêter sur Gérald Marie constitue «une véritable urgence», insiste auprès de l'AFP Lisa Brinkworth. Il apparaît comme «le dernier protagoniste majeur encore en vie» en France dans ces affaires de violences sexuelles liées au mannequinat.

«La disparition des uns ne saurait faire de Gérald Marie le coupable désigné des autres», s'est insurgée auprès de l'AFP Céline Bekerman, l'avocate de ce dernier. «La justice ne se rend ni contre une époque, ni contre un milieu, ni contre un symbole. Elle se rend à l'égard d'un homme, sur des faits précis.»

Concernant Jeffrey Epstein, «l'allégation» d'une association avec son client est «inconsistante», selon elle. Dans les «Epstein files», «son nom n'apparaît qu'au détour de deux courriels», relève l'avocate. Par ailleurs, M. Marie «n'entretenait pas de relation particulière avec Daniel Siad» et «conteste formellement les accusations».

«Réduite au silence»

Lisa Brinkworth affirme avoir été agressée sexuellement par Gérald Marie en 1998 alors qu'elle travaillait pour la BBC sous couverture pour un documentaire sur le milieu du mannequinat.

Dans un club milanais, Gérald Marie l'a «chevauchée, en lui enfonçant son sexe en érection dans le bas du ventre». «J'ai vraiment cru que j'allais me faire violer. Je criais pour lui demander d'arrêter», confie-t-elle à l'AFP.

Dans sa requête à la CEDH, consultée par l'AFP, Lisa Brinkworth explique que la prescription doit être calculée différemment, car elle a été empêchée de révéler les faits.

La BBC l'a incitée à «ne pas porter plainte» afin «de ne pas mettre en péril» le documentaire auquel elle a participé et lui a «fait savoir qu'une telle dénonciation compromettrait gravement son emploi».

Après la diffusion du documentaire, en novembre 1999, Elite Models a poursuivi la BBC pour diffamation. Un accord de confidentialité a été conclu. «Cet accord m'a réduite au silence», déplore Lisa Brinkworth qui réclame, à la BBC, les images tournées.

Le média britannique a expliqué à l'AFP avoir «déjà fourni des documents aux autorités françaises afin d'aider Mme Brinkworth dans ses démarches». «Les enquêteurs nous ont assuré qu'ils disposaient actuellement de tout ce dont ils avaient besoin», affirme la BBC.

De son côté, Gérald Marie conteste «avec la plus grande fermeté» toute agression. Par ailleurs, l'examen, par la justice anglaise, des images tournées dans le cadre de la procédure en diffamation a notamment conclu à des «montages» et une «ligne éditoriale trompeuse». Me Bekerman «s'étonne» par ailleurs que «sur 300 heures de rushs, aucune image ne corrobore la prétendue agression».

Les recours devant la CEDH peuvent prendre plusieurs années, mais Lisa Brinkworth n'est «pas fatiguée». «Je ne le serai jamais, nous sommes à un moment charnière», veut-elle croire.