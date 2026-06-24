Bill Gates a affirmé devant une commission parlementaire américaine que le criminel sexuel Jeffrey Epstein avait envisagé de le «faire chanter» en se servant de ses relations extraconjugales, selon le texte de sa déposition.

Bill Gates a témoigné le 10 juin à huis clos au Congrès à Washington.

Affaire Epstein «Je savais que c'était de nature sexuelle» - Les révélations troublantes de Bill Gates

Le cofondateur de Microsoft témoignait le 10 juin à huis clos au Congrès à Washington sur ses liens d'amitié avec le financier américain, mort en prison en 2019 avant son procès pour crimes sexuels.

Bill Gates avait rendu publics le jour même ses propos liminaires, dans lesquels il affirmait n'avoir jamais eu connaissance du comportement criminel de Jeffrey Epstein et n'avoir «jamais fait de mal à quiconque».

Ensuite interrogé par les parlementaires, le cofondateur de Microsoft a affirmé que le criminel sexuel avait notamment envisagé d'exploiter sa connaissance de ses liaisons extraconjugales pour le forcer à rester dans son giron, alors qu'il s'en éloignait.

Il évoque ainsi des menaces «voilées», selon les extraits repérés mardi par ABC News. «Ce n'était pas du chantage, mais si vous regardez ces emails, il semble que M. Epstein envisageait d'aller dans cette direction», a déclaré Bill Gates au Congrès, en référence à des documents issus du dossier Epstein publiés en janvier par le ministère américain de la Justice.

«Il n'a jamais envoyé quelque chose qui pourrait constituer du chantage», a-t-il ajouté, mais des brouillons d'emails montrent, selon Bill Gates, qu'il «répétait en quelque sorte comment il, lui ou quelqu'un d'autre, pourrait me faire chanter, mais aucun de ces messages ne m'a été envoyé».

Fin février, Bill Gates avait qualifié selon le Wall Street Journal ses liens avec Jeffrey Epstein «d'énorme erreur», admettant avoir eu des relations extraconjugales avec deux femmes russes mais niant toute implication dans les agissements de l'ex-financier.

Relation

M. Gates affirme que sa relation avec Jeffrey Epstein a commencé en 2011, soit trois ans après que l'ex-financier avait plaidé coupable pour des faits de prostitution impliquant des mineures.

Au moment de le rencontrer, «je savais qu'il avait été condamné», a déclaré Bill Gates aux parlementaires. «Je savais que c'était de nature sexuelle, mais je n'ai pas cherché à en savoir plus, même si j'aurais probablement dû.»

La simple mention du nom d'une personne dans le dossier Epstein publié par le ministère américain de la Justice ne suppose aucun acte répréhensible a priori. Mais ces documents montrent à tout le moins des liens entre le criminel sexuel ou son entourage et certaines personnalités qui en ont souvent minimisé, voire nié, l'existence.

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