Une Américaine a comparu devant un tribunal mardi pour avoir étouffé ses jumeaux de 18 mois, après avoir attribué leur mort aux vaccins avec l'appui d'une association fondée par le ministre de la santé, selon plusieurs médias américains.

Arrêtée fin juin dans l'Idaho (ouest), Andrea Shaw est une plaignante phare de Children's Health Defense, une organisation anti-vaccins créée par Robert Kennedy Jr, qu'il a dirigée jusqu'à son entrée au gouvernement de Donald Trump.

Dans la foulée de la mort de ses enfants en mai 2025, Mme Shaw a participé à une émission de l'association en jurant qu'elle les avait trouvés sans vie dans leur lit. Selon elle, ils auraient suffoqué huit jours après qu'ils ont reçu plusieurs vaccins infantiles – notamment contre la grippe, l'hépatite A et le tétanos.

L'organisation a fait de son témoignage un point central d'une procédure accusant la plus grande société de pédiatres du pays, l'American Academy of Pediatrics, de mentir sur la sécurité des vaccins recommandés pour les enfants.

Mais après une enquête qualifiée de «longue et approfondie» par la police, la jeune femme de 23 ans est poursuivie pour avoir étouffé elle-même ses jumeaux nés prématurés, soit avec préméditation, soit lors de violences. Elle risque la peine de mort.

Ministre dans la tourmente

Pour sa première comparution devant le tribunal mardi, son avocat Joseph Filicetti a expliqué qu'il allait «défendre cette affaire comme si elle n'était pas coupable, parce qu'elle ne l'est pas», selon l'Idaho Statesman. La juge a ordonné le maintien de Mme Shaw en détention provisoire, sans possibilité de caution.

L'affaire fait des vagues aux Etats-Unis, car l'organisation soutenant Mme Shaw a longtemps servi à Robert Kennedy Jr pour avancer ses thèses anti-vaccins, au mépris de la science.

Le ministre, connu pour lier sans preuve la vaccination et l'autisme, ou affirmer contre toute vraisemblance que le Sida ne serait pas causé par le VIH, ne s'est pas exprimé sur ce cas particulier qui fait bondir nombre d'experts.

Certains ont pris la parole dans les médias américains ces derniers jours pour rappeler que les vaccins infantiles ne provoquent pas de risque d'asphyxie, et exprimer leurs doutes sur le fait que les jumeaux de Mme Shaw aient pu mourir d'une réaction immunitaire en même temps, alors qu'ils n'étaient pas génétiquement identiques.

Contactée, Children's Health Defense n'a pas répondu aux questions de l'AFP. Au sein du gouvernement de Donald Trump, M. Kennedy a lancé une réforme controversée de la vaccination infantile: si elle est appliquée, sept vaccins précédemment recommandés à tous les enfants américains ne le seront désormais que pour ceux particulièrement à risque. Cette refonte dénoncée par de nombreux professionnels de santé a été suspendue en mars par la justice, jusqu'à nouvel ordre.