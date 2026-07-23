Pas de lits, pas de douches, presque pas de soins médicaux : dans des cellules de détention de fortune de l'ICE, l'agence américaine de l'immigration, des migrant·e·s ont été entassés pendant des jours. Des messages internes montrent que les responsables avaient mis en garde contre ces conditions, mais les arrestations ont quand même continué.

Dans des salles d'attente provisoires de l'ICE, des gens ont parfois dû rester là pendant des jours, sans lit ni douche. À New York, 86 personnes ont été hébergées à certains moments dans un espace d'environ 84 mètres carrés.

Sans lits ni douches Jusqu'à 86 personnes dans 84 m² : l'enfer des migrants détenus dans un centre de l'ICE

« Il faut qu’on fasse sortir de toute urgence certains des détenus du 26 Federal Plaza », a écrit une responsable de l’ICE, l’agence américaine de l’immigration, à ses collègues en juin 2025. Elle a demandé si des mesures allaient être prises à ce sujet.

L'ICE, c'est l'agence fédérale qui arrête les personnes sans titre de séjour valide à l'intérieur du pays et qui procède aux expulsions. Le bâtiment du 26 Federal Plaza à Manhattan abrite à la fois un bureau de l'ICE et un tribunal de l'immigration.

C’est surtout à partir du printemps 2025 que l’ICE a arrêté là-bas plein de gens qui s’étaient présentés de leur plein gré à des rendez-vous de contrôle obligatoires, à des entretiens ou à des audiences, par exemple dans le cadre d’une procédure d’asile en cours.

Pas de douches ni de lits

Ensuite, beaucoup d’entre eux ont été placés dans quatre cellules provisoires qui, à l’été 2025, étaient complètement surpeuplées. Ces cellules ont des sols durs, des bancs en béton et des toilettes métalliques à l’air libre. Il n’y a ni lits ni douches.

Ce qu’on appelle la « détention d’immigration » est en réalité, juridiquement parlant, une détention administrative : les personnes concernées font l’objet d’une procédure administrative d’immigration et sont retenues en raison de leur statut de séjour, pas pour avoir commis un délit.

Une nouvelle enquête du «Washington Post» retrace désormais en détail comment la situation s’est aggravée. Elle s’appuie sur des e-mails et des SMS internes, des témoignages d’anciens détenus, des dossiers judiciaires et des données sur l’occupation des locaux, que le projet de recherche Deportation Data Project a pu obtenir.

Aussi petit qu’une cabine téléphonique

Ces révélations tombent à un moment explosif. En juin 2026, l’ICE a arrêté 43 138 personnes, un chiffre jamais atteint depuis le retour de Trump à la Maison Blanche. Le 11 juillet, 65 765 personnes se trouvaient déjà en détention de l’ICE, la majorité d’entre elles sans casier judiciaire.

Les données qui viennent d’être analysées montrent à quel point la situation à New York s’était déjà aggravée l’année dernière : dans la plus grande cellule de détention du 26 Federal Plaza, le nombre de détenus est passé, début juin 2025, d’environ huit à plus de 80 en l’espace de quatre jours. Début juillet, environ 86 personnes y étaient parfois enfermées en même temps.

Cette pièce carrée mesure environ 30 pieds de côté, soit environ 84 mètres carrés. À pleine capacité, ça laissait donc moins d’un mètre carré par personne – à peu près la surface au sol d’une cabine téléphonique à l’ancienne. À titre de comparaison : le Comité contre la torture du Conseil de l’Europe prévoit au moins quatre mètres carrés de surface utile par personne pour les cellules collectives dans les prisons.

Douze heures qui en ont fait neuf jours

Les gens devaient dormir assis, car il n’y avait pas assez de place pour s’allonger. D’anciens détenus ont parlé d’odeurs de sueur, d’urine et d’excréments. Pour se couvrir, on leur donnait de fines couvertures de survie en plastique. Un Vénézuélien a déclaré au tribunal qu’il avait passé neuf jours dans cette pièce avec plus de 70 autres hommes.

Un responsable de l’ICE a admis lors d’un interrogatoire que les locaux n’étaient certes « pas tout à fait aussi bondés qu’une rame de métro », mais nettement plus remplis que prévu. Les déclarations détaillées issues de la procédure ont été rapportées en mai par Courthouse News.

En fait, ces locaux n'étaient prévus que pour un hébergement très court. Une directive de l'ICE stipulait que les personnes ne devaient y rester que douze heures au maximum, sauf circonstances exceptionnelles.

Réduction de l'espace disponible

Le 24 juin 2025, l’ICE a assoupli cette règle. Une note de service de l’ICE à l’échelle nationale autorisait désormais des séjours pouvant aller jusqu’à 72 heures. L’ICE a notamment justifié cette décision par le manque de moyens de transport et le manque de place dans les centres de détention habituels.

Mais même cette nouvelle limite a été dépassée à New York. En juin et juillet 2025, plus de 60 personnes ont passé plus d’une semaine dans ce bâtiment. Un homme originaire du Paraguay a raconté que, parfois, des gens dormaient dans les toilettes.

Cette évolution a coïncidé avec le durcissement massif de la politique d’expulsion américaine. Donald Trump avait annoncé la plus grande campagne d’expulsion de l’histoire des États-Unis.

En mai 2025, son chef de cabinet adjoint de l'époque, Stephen Miller, et la ministre de la Sécurité intérieure, Kristi Noem, ont exigé jusqu’à 3 000 arrestations par jour par l’ICE. Avant ça, pendant les premiers mois du deuxième mandat de Trump, on en comptait environ 650 par jour, comme l’a rapporté l’agence de presse AP.

« Cardiac lady » et « Covid man »

Les messages internes sur les soins médicaux sont particulièrement choquants. Alors que parmi les détenus, il y avait des personnes souffrant de maladies cardiaques, de diabète, de démence et de troubles psychiques, le bâtiment new-yorkais ne disposait pas d’une prise en charge médicale 24 heures sur 24.

Dans leurs SMS, certains employés donnaient parfois des surnoms aux malades, comme « Covid man » ou « cardiac lady ». Une femme souffrant de problèmes cardiaques n’aurait apparemment pas eu les médicaments nécessaires. Une autre personne a été retrouvée par terre et semblait souffrir d’une grave crise de panique.

Plusieurs anciens détenus ont déclaré que leurs demandes d’aide médicale avaient été ignorées. Le psychiatre J. Wesley Boyd, de la Harvard Medical School, a averti dans le « Washington Post » qu’un entassement aussi extrême pouvait provoquer des crises d’angoisse, de la claustrophobie et des traumatismes psychologiques à long terme.

Lors des procédures judiciaires, les avocats du gouvernement ont fait valoir que ces cellules de détention provisoire étaient nécessaires, car il n’y avait pas assez de places dans les centres de détention habituels. Les détenus recevaient deux à trois repas par jour, ainsi que des couvertures en plastique ou en coton.

Le tribunal intervient

En août 2025, un juge fédéral est intervenu. Il a limité la capacité d’accueil totale des quatre salles du 26 Federal Plaza à 22 personnes. Chaque personne détenue devait disposer d’au moins 50 pieds carrés, soit environ 4,6 mètres carrés.

En plus, le tribunal a ordonné la mise à disposition de matelas propres, un nettoyage régulier et un meilleur accès à des entretiens confidentiels avec les avocats. Le juge a constaté qu’il existait un risque sérieux de nouveaux préjudices irréparables pour les détenus.

Cette mesure a permis de limiter la surpopulation dans ces locaux, mais n’a pas résolu le problème de fond. L’ICE a continué à placer en détention des personnes dans le cadre de leurs rendez-vous au tribunal de l’immigration. Beaucoup d’entre elles s’étaient présentées à leurs audiences et faisaient l’objet de procédures d’asile ou de séjour en cours.

Dans une autre affaire, un juge fédéral a vivement critiqué cette pratique. Participer à une audience ne doit pas se transformer en une sorte de « loterie de la détention », a-t-il souligné dans sa décision concernant la libération d’un demandeur d’asile.

Manque de nourriture et de produits d’hygiène

On ne sait pas vraiment si les conditions de détention se sont améliorées de façon durable depuis. En février 2026, des avocats ont encore signalé un manque de nourriture et de produits d’hygiène, ainsi que l’impossibilité de passer des appels téléphoniques confidentiels.

En plus, l’ICE détenait aussi des personnes dans des locaux qui, selon l’agence, n’étaient pas soumis aux exigences judiciaires. Le juge a reproché à l’ICE de faire traîner l’instruction de l’affaire.

Ce n'est qu'en mai 2026 qu'un tribunal fédéral a interdit provisoirement à l'ICE d'arrêter des personnes devant les trois tribunaux d'immigration de Manhattan sans motif particulier. Cette décision ne s'applique qu'à ces tribunaux et prévoit des exceptions. Dans tout le pays, l'ICE continue d'arrêter des personnes lors de rendez-vous administratifs et dans le cadre de procédures d'immigration en cours.

Des conditions que Washington critique ailleurs

Des salles bondées, des toilettes à ciel ouvert et l’absence d’aide médicale rappellent les conditions de détention que le Département d’État américain dénonce régulièrement dans d’autres pays. Dans son rapport sur les droits de l’homme au Venezuela, il a notamment critiqué la surpopulation carcérale massive, les conditions d’hygiène déplorables et l’insuffisance des soins de santé dans les prisons.

Dans son rapport de 2023, le ministère américain des Affaires étrangères a également qualifié les conditions de détention au Salvador de dures et parfois dangereuses pour la vie. Il a notamment mentionné une forte surpopulation, des conditions sanitaires insuffisantes ainsi qu’un manque d’eau, de nourriture et de soins médicaux.

Ces rapports ont été rédigés sous l’administration Biden. Sous Donald Trump, les États-Unis ont ensuite expulsé des centaines de migrant·e·s vers le Salvador et les ont fait incarcérer à la prison de haute sécurité de Cecot. Human Rights Watch et Cristosal ont documenté des mauvais traitements et un manque d’accès à des soins médicaux adéquats.

Bien sûr, ces cas ne sont pas tout à fait comparables. Au Venezuela et au Salvador, on recense en plus des cas de torture, de persécution politique et de violence systématique.

Notice sur l'IA: cet article a été traduit de l'allemand à l'aide de l'IA et adapté par notre rédaction romande.