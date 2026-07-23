Lors d'un discours de Donald Trump en Géorgie, un homme dans le public fait soudainement sensation. Juste derrière le président américain, il imite ses gestes et ses mimiques caractéristiques. Les caméras retransmettent la scène en direct.

En direct devant les caméras Un homme imite Trump dans son dos... et lui vole la vedette !

En réalité, un seul homme est censé être au centre de l'attention lors de cet événement : Donald Trump. Mais alors que le président américain prend la parole, un homme situé juste derrière lui vole soudain la vedette.

L'inconnu porte un costume et une cravate rouge. Il est assis de telle manière que les caméras de la retransmission officielle le filment parfaitement. C'est alors que commence la parodie.

Trump parle justement de la guerre avec l'Iran, qu'il qualifie lui-même d'«escarmouche». Derrière lui, l'homme forme un «O» avec sa bouche, bouge la tête d'un côté à l'autre et agite les mains en l'air. Ses gestes rappellent de manière frappante le style oratoire bien connu de Trump.

Le plaisantin récidive

Pendant quelques secondes, on dirait presque qu'il veut imiter le président. Puis il se tourne vers les personnes à ses côtés et poursuit la conversation comme si de rien n'était. Plus tard, dans une autre séquence, il imite à nouveau le président lorsque la conversation porte sur la situation de l'emploi aux États-Unis.

L'identité de cet homme reste inconnue. On ignore également s'il souhaitait délibérément se moquer de Trump ou s'il s'agissait simplement d'une plaisanterie.

La scène se déroule lors d'un événement organisé au lycée Wheeler de Marietta, dans l'État de Géorgie. Trump y prononce un discours d'une durée totale de 74 minutes.

Sur le fond, le président aborde principalement des sujets bien connus au cours de son intervention. Il évoque la guerre avec l'Iran, s'en prend à ses adversaires démocrates et met en garde contre de prétendus communistes dans le pays. Il va même jusqu'à affirmer que ceux-ci voudraient faire sauter le Mont Rushmore.