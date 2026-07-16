Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a remis jeudi à Kiev l'Ordre de la Liberté au Premier ministre britannique démissionnaire Keir Starmer. Il a salué son soutien à l'Ukraine à l'occasion de son dernier déplacement diplomatique dans le pays.

Zelensky (à dr.) a remis jeudi à Kiev l'Ordre de la Liberté au Premier ministre britannique démissionnaire Keir Starmer.

«La Grande-Bretagne a toujours été à nos côtés» Keir Starmer en Ukraine pour une dernière visite comme 1er ministre

«La Grande-Bretagne a toujours été aux côtés de l'Ukraine, et elle continue de l'être, et nous y accordons une immense importance», a déclaré le dirigeant ukrainien lors d'une conférence de presse conjointe à Kiev avec le Premier ministre britannique.

Ce dernier a reçu cette distinction pour son «soutien à la souveraineté d'État et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine», selon un décret lu lors de cette conférence de presse.

M. Starmer était venu assurer Kiev du soutien «indéfectible» du Royaume-Uni dans sa guerre contre la Russie avant de quitter Downing Street et de céder sa place lundi à Andy Burnham. Sa visite est intervenue quelques heures après une attaque de missiles russes sur la capitale ukrainienne ayant fait deux morts.

«Je suis très fier de la contribution du Royaume-Uni», qui a «rallié d'autres pays à la cause» de l'Ukraine grâce notamment à la Coalition des volontaires, a-t-il déclaré dans un communiqué diffusé par Downing Street. «Ce travail se poursuivra, et notre soutien indéfectible à l'Ukraine perdurera toujours», a-t-il ajouté.

Andy Burnham, ancien maire du Grand Manchester et personnalité politique populaire au Royaume-Uni, doit prendre vendredi la tête du Parti travailliste avant de devenir Premier ministre lundi. Il sera le cinquième dirigeant britannique en poste depuis l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022.

M. Starmer est à l'origine, avec le président français Emmanuel Macron, de la Coalition des volontaires, qui regroupe des pays apportant un soutien diplomatique et militaire à l'Ukraine.

Londres et Bruxelles se sont mis d'accord lundi pour que la Grande-Bretagne participe au prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine accordé par l'Union européenne, ce qui permettra à l'industrie britannique de défense de fournir davantage d'armes à Kiev.