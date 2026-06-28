L'accident d'avion qui a fait onze morts dimanche lors d'un baptême de parachutisme près de Nancy est le plus meurtrier en France pour l'aviation hors transport militaire et commercial, a indiqué à l'AFP le Bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile.

France Le crash près de Nancy est le plus meurtrier pour l'aviation civile

«Selon notre base de données, c'est l'accident d'aviation générale le plus grave en termes de bilan humain», a déclaré l'organisme. L'expression aviation générale désigne toutes les activités aériennes civiles autres que le transport commercial.

Les précédents accidents les plus meurtriers dans cette catégorie remontent au 24 avril 1988, quand neuf personnes meurent dans le crash d'un avion transportant des parachutistes près de l'aérodrome de Lens-Benifontaine (Pas-de-Calais), et au 1er novembre 1997. Un petit avion de l'aéroclub de Laon s'écrase alors dans un étang près de Laon (Aisne), faisant également neuf morts.