L'accord sur le nucléaire civil entre les Etats-Unis et l'Arabie saoudite est «entièrement conditionné» à la ratification des accords d'Abraham par le royaume, qui reconnaîtrait de ce fait l'Etat d'Israël, a annoncé jeudi Donald Trump sur son réseau Truth Social.

Signés en 2020 sous l'égide de Donald Trump lors de son premier mandat, ces accords économiques, commerciaux et sécuritaires ont conduit à la normalisation des relations entre Israël et les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Maroc.

«L'accord sur le nucléaire civil (...) en cours de conclusion entre le ministère de l'Energie des Etats-Unis et l'Arabie saoudite (...) sera approuvé, mais il est entièrement conditionné à l'adhésion de l'Arabie saoudite aux très respectés et fructueux accords d'Abraham», a affirmé le président américain.

Signés en 2020 sous l'égide de Donald Trump lors de son premier mandat, ces accords économiques, commerciaux et sécuritaires ont conduit à la normalisation des relations entre Israël et trois pays arabes: les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Maroc.