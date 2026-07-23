Moyen-Orient
L'accord nucléaire avec Ryad soumis à sa reconnaissance d'Israël
Signés en 2020 sous l'égide de Donald Trump lors de son premier mandat, ces accords économiques, commerciaux et sécuritaires ont conduit à la normalisation des relations entre Israël et les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Maroc.
AP
L'accord sur le nucléaire civil entre les Etats-Unis et l'Arabie saoudite est «entièrement conditionné» à la ratification des accords d'Abraham par le royaume, qui reconnaîtrait de ce fait l'Etat d'Israël, a annoncé jeudi Donald Trump sur son réseau Truth Social.
«L'accord sur le nucléaire civil (...) en cours de conclusion entre le ministère de l'Energie des Etats-Unis et l'Arabie saoudite (...) sera approuvé, mais il est entièrement conditionné à l'adhésion de l'Arabie saoudite aux très respectés et fructueux accords d'Abraham», a affirmé le président américain.
Signés en 2020 sous l'égide de Donald Trump lors de son premier mandat, ces accords économiques, commerciaux et sécuritaires ont conduit à la normalisation des relations entre Israël et trois pays arabes: les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Maroc.