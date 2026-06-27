Alors que la publication des dossiers Epstein n'a débouché sur aucune arrestation aux États-Unis, six personnes ont été interpellées pour une affaire d'algues dans le bassin réfléchissant du Lincoln Memorial. Une jeune femme est désormais activement recherchée pour ce qui ressemble à un délit mineur.

Deux poids deux mesures L’administration Trump a arrêté six personnes pour un bassin, mais aucune dans l'affaire Epstein

Les mêmes critères ne s'appliquent manifestement pas à tous. Dans l'affaire du bassin réfléchissant du Lincoln Memorial, six arrestations ont déjà eu lieu. Après la publication des dossiers Epstein, en revanche: zéro.

L'affaire du bassin a depuis pris des proportions de véritable feuilleton d'État: l'ouvrage a été rénové à grands frais, son revêtement est désormais plus sombre — sans pour autant régler le problème d'algues qui affecte le monument depuis 1922. Donald Trump y voit un acte de sabotage. Des avis de recherche ont été lancés.

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La United States Park Police recherche officiellement une jeune femme filmée le 19 juin en train de viser une caméra de surveillance. On la voit tenir le bras dans l'eau pendant un long moment, et il semblerait qu'elle ait découpé un morceau du revêtement.

Chasse à l'homme et images générées par IA

L'avis de recherche a engendré des dérives singulières sur les réseaux sociaux. Un utilisateur de X, apparemment proche de la droite, a transformé la vidéo officielle en séquence générée par intelligence artificielle censée montrer la scène de près, baptisant la suspecte la «trempeuse du bassin».

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Une autre utilisatrice a posté l'image en écrivant: «Quelqu'un la connaît forcément.» L'auteur du post original a abondé dans ce sens, invitant les internautes à fouiller leurs photos prises le 19 juin au monument et à les transmettre à la Park Police.

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Si la dégradation présumée de biens publics n'est pas une affaire anodine, l'opération suscite un malaise profond dans les milieux de gauche.

«Vous voulez me faire croire que ces cinq agents d'entretien du bassin sont restés les bras croisés pendant qu'une adolescente ‘endommagait’ et ‘ruinait’ par simple contact le revêtement ultra-résistant de la piscine? C'est pire que la Corée du Nord», a tonné un utilisateur de X.

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Sur le même registre sarcastique, un autre a écrit: «Merci pour vos efforts acharnés pour retrouver les responsables de cet acte terroriste manifestement abominable contre notre grande nation et son glorieux dirigeant, le président Trump. Bonne chance à la U.S. Park Police, première ligne de défense contre l'armée pro-algues!»

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Un troisième a lancé: «Et si vous cherchiez plutôt les imbéciles qui ont fait rouler des véhicules de dix tonnes sur un revêtement pas encore sec? Vous êtes les plus grands idiots de la planète.» Rappel des faits: le 7 mai, Trump avait traversé le bassin à bord de sa limousine blindée «The Beast», devant les caméras.

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Mais c'est surtout la question de la proportionnalité qui indigne les critiques: pourquoi arrêter des gens pour avoir simplement effleuré l'eau, quand ceux qui ont participé à l'assaut du Capitole ont été graciés?

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Une traque pour un délit présumé bénin, tandis que les affaires de pédophilie semblent ne déranger personne?

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Un juge ordonne l'accès aux dossiers non censurés

Ce qui nous ramène à l'affaire Epstein — laquelle, rappelons-le, n'a débouché sur aucune arrestation depuis la publication des documents. Une bonne nouvelle pour les partisans de la transparence, toutefois: un juge fédéral de Washington a ordonné au ministère de la Justice de remettre à Katie Phang des extraits non censurés des dossiers Epstein. Cette avocate et journaliste avait porté l'affaire devant les tribunaux, souhaitant accéder à au moins huit échanges de courriels portant sur une « vidéo de torture » et sur des relations sexuelles avec de jeunes femmes, selon le site The Hill.

La diplômée de Yale, âgée de cinquante ans, s'intéresse également aux déclarations d'une femme affirmant avoir été agressée sexuellement par Trump alors qu'elle était mineure — des déclarations que le FBI avait jugées crédibles après l'avoir entendue à quatre reprises. Le ministère de la Justice dispose jusqu'au 2 juillet pour se conformer à la décision du juge de district Emmet Sullivan ou pour justifier son impossibilité de le faire.

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«Le gouvernement pensait pouvoir ignorer sa propre loi et balayer d'un revers de main l'ordonnance d'un juge — le tout pour protéger les puissants et les riches», a commenté l'avocat de Phang sur CBS News. «Ça n'a pas marché. Le public va enfin obtenir des réponses sur Jeffrey Epstein et son réseau.»

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle, puis adapté par la rédaction romande.

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