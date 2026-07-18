L'administration Trump a finalisé vendredi deux nouveaux changements réduisant encore la portée de la loi sur les espèces menacées, l'ESA, qui protège par exemple le grizzly d'Alaska ou le pygargue à tête blanche, rapace symbole du pays.

Le grizzly d'Alaska fait partie des animaux protégés par la loi sur les espèces menacées.

Le premier de ces changements abroge la règle qui applique par défaut les dispositions de l'Endangered Species Act (ESA) aux espèces listées comme «menacées».

Le second permet au gouvernement de prendre en compte les impératifs économiques et la sécurité nationale lorsqu'il décide si une zone peut être désignée comme un «habitat essentiel» pour ces espèces menacées.

«Depuis trop longtemps, l'Endangered Species Act a été instrumentalisé pour bloquer presque tous les projets en Amérique, ce qui fait grimper les coûts pour les familles, affaiblit notre compétitivité et détériore notre sécurité nationale», a soutenu le ministre Doug Burgum, chargé de la gestion des terres fédérales.

.@POTUS believes the people closest to the challenges are closest to the solutions. His trust in the American people is the foundation of these ESA reforms, which will lower costs for families and lead to more species successfully coming off the Endangered Species List.… — Secretary Doug Burgum (@SecretaryBurgum) July 17, 2026

Cette décision intervient une semaine après une autre mesure prise pour restreindre la définition juridique du terme «nuire», inscrit dans cette loi, et les défenseurs de l'environnement craignent que cela ne facilite la destruction des habitats naturels jusqu'ici protégés. Ils ont annoncé qu'ils déposeraient une nouvelle plainte devant les tribunaux, comme ils l'ont déjà fait pour la décision précédente.

«Catastrophe pour les espèces menacées»

C'est «une catastrophe pour les espèces menacées de notre pays», a affirmé à l'AFP Noah Greenwald, du Center for Biological Diversity, ajoutant qu'il s'agissait là d'un nouvel exemple de «la complaisance de l'administration pour l'industrie et de la remise en cause des protections de notre air, notre eau, notre faune et notre climat».

Concernant l'«habitat essentiel» notamment, il estime que la nouvelle loi est écrite de telle sorte que la Fish and Wildlife Service (FWS), en charge de la préservation de la faune aux Etats-Unis, devra s'incliner devant les entreprises en fonction de la valeur du terrain.

«Un propriétaire pourrait affirmer faussement qu'il prévoit de construire le nouveau Disneyland chez lui, donc la désignation d'habitat essentiel lui ferait supposément perdre des dizaines de millions de dollars», affirme-t-il.