What an embarrassment for the US: A completely wrong map of Africa was shown during an AIDS conference in Rio. It was made by a State Department official, with AI pic.twitter.com/vZbXFMQoGk

«Nous assumons l'entière responsabilité de la confusion et des informations erronées que cela a pu causer aux participants, y compris à nos partenaires africains», a déclaré un porte-parole du département d'Etat.

En cause, un diaporama présenté par la délégation américaine lors d'une conférence sur le sida à Rio en début de semaine, dans lequel six pays d'Afrique sont mal situés.

Le Nigeria, par exemple, est au centre sans accès à la mer, tandis que le Mozambique est situé dans la Corne de l'Afrique et la Côte d'Ivoire dans le sud du continent.

Des participants à la conférence ont révélé l'erreur, d'abord rapportée par l'agence de presse Reuters, dans des messages sur les réseaux sociaux. Le département d'Etat a expliqué qu'un membre de l'équipe sur place avait modifié à la hâte le diaporama juste avant la présentation sur l'aide américaine en matière de santé dans le monde. Malgré cela, les Etats-Unis ont salué des échanges «substantiels et constructifs» lors de la conférence.

La 26e édition de la Conférence internationale sur le sida s'est ouverte lundi à Rio de Janeiro, alors que les Etats-Unis ont drastiquement réduit leur budget d'aide internationale depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche l'an dernier. Malgré ces coupes massives, les Etats-Unis restent à l'origine de 74% des financements publics consacrés à la lutte contre le VIH dans le monde, selon un rapport d'Onusida publié pour la conférence de Rio.