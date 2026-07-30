Gros malaise
Les États-Unis présentent une carte complètement fausse de l’Afrique
What an embarrassment for the US: A completely wrong map of Africa was shown during an AIDS conference in Rio. It was made by a State Department official, with AI pic.twitter.com/vZbXFMQoGk— Guy Elster גיא אלסטר (@guyelster) July 30, 2026
Visiblement confus, le département d'Etat américain a parlé jeudi d'une «erreur regrettable» après la présentation d'une carte de l'Afrique complètement erronée lors d'une conférence au Brésil.
«Nous assumons l'entière responsabilité de la confusion et des informations erronées que cela a pu causer aux participants, y compris à nos partenaires africains», a déclaré un porte-parole du département d'Etat.
En cause, un diaporama présenté par la délégation américaine lors d'une conférence sur le sida à Rio en début de semaine, dans lequel six pays d'Afrique sont mal situés.
Le Nigeria, par exemple, est au centre sans accès à la mer, tandis que le Mozambique est situé dans la Corne de l'Afrique et la Côte d'Ivoire dans le sud du continent.
Des participants à la conférence ont révélé l'erreur, d'abord rapportée par l'agence de presse Reuters, dans des messages sur les réseaux sociaux. Le département d'Etat a expliqué qu'un membre de l'équipe sur place avait modifié à la hâte le diaporama juste avant la présentation sur l'aide américaine en matière de santé dans le monde. Malgré cela, les Etats-Unis ont salué des échanges «substantiels et constructifs» lors de la conférence.
La 26e édition de la Conférence internationale sur le sida s'est ouverte lundi à Rio de Janeiro, alors que les Etats-Unis ont drastiquement réduit leur budget d'aide internationale depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche l'an dernier. Malgré ces coupes massives, les Etats-Unis restent à l'origine de 74% des financements publics consacrés à la lutte contre le VIH dans le monde, selon un rapport d'Onusida publié pour la conférence de Rio.