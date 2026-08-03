L'Angleterre et le Pays de Galles ont connu cette année le mois de juillet le plus sec jamais enregistré, sous l'effet des vagues de chaleur et de précipitations quasi inexistantes, selon les données provisoires de l'agence météorologique britannique publiées lundi.

«Le mois le plus ensoleillé de l’histoire» L'Angleterre n'avait pas été aussi sèche... depuis 1836!

Juillet 2026 a été le plus sec depuis le début des relevés en 1836, et l'Angleterre et le Pays de Galles ont aussi connu «le mois le plus ensoleillé de leur histoire», a indiqué le Met Office dans un communiqué.

«La combinaison d'une sécheresse record, d'une chaleur exceptionnelle et d'un ensoleillement sans précédent a donné lieu à l'un des mois d'été les plus marquants de nos archives historiques», selon Amy Doherty, responsable scientifique au Met Office, citée dans le communiqué.

Au total, il est tombé 6,5 millimètres de pluie en Angleterre en juillet, soit à peine 10% de la moyenne de saison, et 9,3 millimètres au Pays de Galles, soit 9% de la normale.

Dans le sud de l’Angleterre, juillet a aussi été le plus sec jamais enregistré tous mois confondus depuis 1836, avec seulement 1,9 mm de précipitations, soit à peine 3% de la moyenne.

Depuis le début de l'année, quatre mois ont enregistré des précipitations supérieures à la moyenne (janvier, février, mars et juin), tandis que trois mois ont connu des précipitations inférieures (avril, mai et désormais juillet), précise encore l'agence météorologique.

Pour l'ensemble du Royaume-Uni, qui inclut aussi l'Ecosse et l'Irlande du Nord, il s'agit du deuxième mois de juillet le plus chaud jamais enregistré.

Dimanche, l'Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA) a placé plusieurs régions d'Angleterre, dont Londres et le sud-est, en vigilance orange canicule jusqu'à mercredi.

Il s'agit du deuxième niveau d'alerte le plus élevé, après le niveau rouge. Les températures pourraient atteindre 31 degrés Celsius lundi après-midi, selon les prévisions du Met Office, avant de baisser sous les 30 d'ici mercredi.

Les vagues de chaleur record survenues en mai et juin ont entraîné une surmortalité estimée à 2.877 décès en Angleterre, selon des chiffres de l'UKHSA publiés la semaine dernière.