L'armée et la protection civile (PC) sont mobilisées pour ravitailler en eau plusieurs alpages du canton de Fribourg touchés par la sécheresse. Jeudi, la PC a emmené 20'000 litres d'eau à l'alpage Combi, situé entre le Lac Noir et Charmey.

Pas moins de 25 rotations ont été nécessaires jeudi pour acheminer 20'000 litres d'eau depuis une hydrante située à proximité du Lac Noir jusqu'à l'alpage Combi (à l'image).

Sécheresse L'armée et la PC en aide pour amener de l'eau dans des alpages (FR)

«L'approvisionnement en eau a été très bien organisé. Mais on ne sait pas si cela suffira pour le mois d'août», explique Therese Kohler, qui vit l'été sur l'alpage Combi, sur les hauteurs du Lac Noir, avec son mari Hans. Tous deux espèrent le retour de la pluie, ont-ils déclaré lors d'une visite de presse.

Jeudi, un appareil de Swiss Helicopter, avec l'appui de la PC, a amené 20'000 litres d'eau à leur alpage.

Depuis le 28 juillet, la PC ravitaille en eau différents alpages du canton de Fribourg. L'armée est arrivée en soutien pour trois jours, soit de mercredi à vendredi.

Au terme de son action, cette dernière aura acheminé 100'000 litres vers les alpages, pour un nombre qui monte à 170'000 litres si l'on compte le travail de la PC.