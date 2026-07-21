Les victimes d'arnaques en ligne en Asie de l'Est, du Sud-est, en Australie et en Nouvelle-Zélande ont perdu jusqu'à 114,1 milliards de dollars l'année dernière, selon un rapport des Nations Unies, soit trois fois plus qu'en 2023.

L'Asie du Sud-Est, en particulier la Birmanie et le Cambodge, est devenue le bastion régional des organisations criminelles qui emploient des arnaqueurs en ligne (image prétexte).

L'Asie du Sud-Est, en particulier la Birmanie et le Cambodge, est devenue le bastion régional des organisations criminelles qui emploient des arnaqueurs en ligne, certains consentants, d'autres soumis au travail forcé, pour escroquer des internautes du monde entier avec de faux stratagèmes d'investissements en cryptomonnaies ou de relations sentimentales.

Sous la pression de plusieurs pays, dont les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la Chine, les autorités dans la région affirment vouloir venir à bout de cette industrie criminelle.

Plusieurs personnes soupçonnées de diriger des réseaux d'arnaques ont été extradées du Cambodge vers la Chine au cours de l'année passée, après que Washington et Londres ont imposé des sanctions à des entreprises et des individus accusés d'orchestrer des cyberarnaques de grande envergure alimentées par la traite des êtres humains.

Les arnaques en ligne commises dans les régions concernées, auraient coûté aux victimes entre 88,3 et 114,1 milliards de dollars l'année dernière, selon le nouveau rapport de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC).

Le montant total des pertes dépasse de loin celles estimées en 2023 allant de 18 à 37 milliards de dollars et reflète «l'ampleur spectaculaire de cette économie criminelle», indique le rapport.

Au cours des deux dernières années, la Chine, la Corée du Sud et Taïwan ont été les plus touchés dans la région avec des pertes de plusieurs milliards de dollars, selon le rapport.

Selon les auteurs du rapport, ces activités se poursuivent malgré l'arrestation des chefs de file, et que d'autres passés entre les mailles du filet continuent de faire valoir leurs compétences.

«La distinction est toujours assez ténue entre victimes et ceux qui grâce à leur présence au sein du réseau ont acquis une expertise criminelle susceptible d'être monnayée», a déclaré Delphine Schantz, représentante régionale de l'ONUDC.

«Ils retournent dans leur pays d'origine et s'intègrent à des réseaux criminels déjà existants», a-t-elle expliqué lors d'une conférence de presse, soulignant que ce phénomène s'observait aussi bien en Afrique qu'en Europe, et notamment dans les Balkans.

Modèle de «franchise d'entreprise»

Le secteur des cyberarnaques a connu une croissance fulgurante en Asie du Sud-Est ces dernières années, les organisations criminelles ayant d'abord ciblé principalement les locuteurs chinois s'en prennent désormais à des victimes dans le monde entier.

Selon l'ONUDC, elles sont de plus en plus intégrées au niveau transnational et à la pointe de la technologie.

«Nous assistons à une évolution dans laquelle des groupes qui restaient cantonnés à leur propre zone géographique et à leur spécialité criminelle opèrent désormais simultanément sur plusieurs marchés illicites», a expliqué Delphine Schantz.

«Leur modèle opérationnel s'apparente à celui d'une franchise d'entreprise: imaginez des départements spécialisés dans le blanchiment d'argent, la traite des êtres humains, le trafic de migrants et la collecte de données, tous reliés au même réseau interconnecté basé sur des services».

Les outils de traduction basés sur l'IA ont facilité l'accès à de nouveaux publics, mais les recruteurs continuent de publier des annonces pour du personnel parlant l'allemand, le polonais, le néerlandais, l'espagnol, l'italien, le français, le suédois et le norvégien, ainsi que l'anglais, est-il précisé dans le rapport.

Ils recrutent et font venir des escrocs du monde entier. Selon le rapport, des individus originaires de 80 pays et territoires au moins ont été identifiés dans des «centres d'arnaques» répartis dans toute la région du Mékong.