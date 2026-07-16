«C'est une avancée majeure pour les vegans et les animaux», a salué Me Olivier Peter, l'avocat du militant antispéciste ayant obtenu gain de cause à la CEDH. C'est la première fois que la Cour reconnaît qu'un choix alimentaire doit être respecté pour des convictions philosophiques, au même titre que des convictions religieuses.

C'est la première fois que la Cour reconnaît qu'un choix alimentaire doit être respecté pour des convictions philosophiques (image d'illustration).

Suisse condamnée par la CEDH L'avocat d'une partie salue «une avancée majeure pour les vegans et les animaux»

Jusqu'à présent, la Cour européenne des droits de l'homme avait déjà admis que le choix d'un régime alimentaire pour des raisons religieuses était protégé par la Convention européenne des droits de l'homme.

Pour la première fois, les juges de Strasbourg admettent que tel est également le cas face à une conviction philosophique qui fonde un régime alimentaire, tel que le véganisme.

«C'est un pas en avant très important», a commenté auprès de Keystone-ATS Me Olivier Peter, qui souligne que «c'est un jugement important qui aura un impact dans les 46 Etats membres du Conseil de l'Europe».

«La Cour estime que l'Etat doit examiner les demandes pour un régime alimentaire vegan comme l'expression d'un droit fondamental: il doit entrer en matière», explique-t-il.

Et ce d'autant plus, comme c'est le cas, quand il s'agit de prisonniers ou de personnes internées, qui sont sous la garde de l'Etat. «Des adaptations doivent être mises en oeuvre», selon l'avocat, car il n'est désormais plus possible «d'imposer des menus non vegan à un vegan» se trouvant dans cette situation.