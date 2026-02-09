L'Espagne a menacé vendredi l'Italie de mesures de rétorsion si Rome ne lève pas cette semaine la suspension de l'accord de libre circulation de Schengen qu'elle a instaurée à la suite de l'afflux massif de migrants dans l'enclave espagnole de Ceuta.

L'Italie avait suspendu l'accord de libre circulation de Schengen suite de l'afflux massif de migrants dans l'enclave espagnole de Ceuta.

«Nous appelons le gouvernement italien à revoir sa position, à mettre fin aux contrôles et à traiter les Espagnols comme les autres citoyens européens.

S'il ne le fait pas avant la fin de la journée du dimanche 9 août, l'Espagne sera contrainte d'adopter des mesures proportionnelles pour protéger les intérêts et la dignité de ses citoyens», avertit un communiqué du gouvernement espagnol.

Développement suit.