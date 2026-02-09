L'Italie avait suspendu l'accord de libre circulation de Schengen suite de l'afflux massif de migrants dans l'enclave espagnole de Ceuta.
EFE
L'Espagne a menacé vendredi l'Italie de mesures de rétorsion si Rome ne lève pas cette semaine la suspension de l'accord de libre circulation de Schengen qu'elle a instaurée à la suite de l'afflux massif de migrants dans l'enclave espagnole de Ceuta.
«Nous appelons le gouvernement italien à revoir sa position, à mettre fin aux contrôles et à traiter les Espagnols comme les autres citoyens européens.
S'il ne le fait pas avant la fin de la journée du dimanche 9 août, l'Espagne sera contrainte d'adopter des mesures proportionnelles pour protéger les intérêts et la dignité de ses citoyens», avertit un communiqué du gouvernement espagnol.
Développement suit.