L'explosion qui a fait samedi trois morts et 21 blessés dans un café de Moscou est due à un «engin explosif artisanal» que transportait «une inconnue» qui a été tuée dans la déflagration, a indiqué le Comité antiterroriste russe.

Des ambulances sont parquées près du lieu de l'explosion dans un café à Moscou.

«Un engin explosif artisanal a explosé dans un restaurant de la place Koudrinskaïa, causant la mort de trois personnes», a indiqué cette structure, citée par les agences de presse russes, précisant que la femme qui transportait l'engin s'était vu refuser l'entrée dans l'établissement par un agent de sécurité.

Développement suit.