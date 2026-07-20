L'incendie qui s'est déclaré jeudi à une centaine de kilomètres au nord de Madrid ne faiblit pas et a désormais ravagé 26'000 hectares, entraînant l'évacuation de 1200 personnes, ont annoncé lundi les services d'extinction et de prévention des feux (Infocam) sur X.

Parti de jeudi du village de la Mierla dans la région de Guadalajara, l'incendie a ravagé 26'000 hectares.

Le feu de forêt qui est parti du village de la Mierla dans la région de Guadalajara, en Castille-La-Manche, dans le centre de l'Espagne, a brûlé une superficie très importante ces dernières heures, notamment dans le parc naturel de la Sierra Norte et préoccupe les autorités à la veille d'une nouvelle vague de chaleur dans le pays, favorisant les feux dévastateurs.

▶️ ACTUALIZACIÓN

➡️ #IFLaMierla en #Guadalajara

⚠️El CECOPI ha acordado la EVACUACIÓN de las localidades de Hiendelaencina, Congostrina y San Andrés de Congosto

🚨 Nivel 2

🗺️ 26.000 ha superficie estimada

🛤️ Más de 1.200 personas de 28 municipios

📩Es-Alert Enviado… pic.twitter.com/U18H7HwGB1 — INFOCAM (@Plan_INFOCAM) July 20, 2026

Développement suit.