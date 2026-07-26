L'incendie massif qui a parcouru 42.000 hectares en Gironde, dans le sud-ouest de la France, se trouve «à 15 kilomètres» de la métropole bordelaise, mais une évacuation de Bordeaux n'est «pas à l'ordre du jour», a réaffirmé dimanche son maire Thomas Cazenave.

«Pas d'évacuation à l'ordre du jour» L'incendie de Gironde se rapproche : les flammes sont «à 15 kilomètres» de Bordeaux

«Il n'y a pas d'évacuation de Bordeaux à l'ordre du jour, je le redis. Ici, le feu est davantage au sud. Il est toujours en lisière de métropole, mais il ne progresse pas sur le flanc ouest de la métropole», a déclaré l'édile lors d'un point presse, situant les flammes entre «25 et 30 km» de Bordeaux et «15 km de la métropole» au niveau de Martignas-sur-Jalle.

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