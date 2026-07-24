L'incendie de la région de Madrid est «au plus fort», a estimé vendredi soir le préfet Carlos Novillo lors d'un point de presse au poste de commandement des opérations d'extinction, jugeant «impossible» d'éteindre le feu.

«A l'heure actuelle, il est évident que l'incendie est au plus fort, il est impossible à éteindre», a-t-il déclaré. Il a ajouté que le feu parti de la province d'Ávila partait plus vers le «nord que prévu», donnant l'espoir qu'il ne rejoigne pas l'incendie qui sévit dans la région de Madrid voisine.

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez se déplacera samedi à matin au centre de coordination des secours de l'important incendie qui a déjà ravagé 6000 hectares, a annoncé vendredi soir son cabinet.

Le chef du gouvernement espagnol sera accompagné du ministère de l'Intérieur, Fernando Grande-Marlaska. Il assistera à une réunion d'urgence.