L'Inde va reprendre à la fin de la semaine la délivrance des visas de tourisme aux ressortissants du Bangladesh voisin, interrompue depuis la chute de la Première ministre Sheikh Hasina en 2004 et la dégradation des relations entre les deux pays qui a suivi.

Le nouvel ambassadeur indien à Dacca, Dinesh Trivedi, a précisé jeudi devant la presse que ce service allait reprendre à partir du dimanche 28 juin.

Renouer le lien L'Inde reprend la délivrance des visas aux citoyens du Bangladesh

Le nouvel ambassadeur indien à Dacca, Dinesh Trivedi, a précisé jeudi devant la presse que ce service allait reprendre à partir du dimanche 28 juin. Les premiers centres de délivrance doivent rouvrir leurs portes dans la capitale Dacca et dans les villes de Rajshahi, Chittagong, Sylhet et Khulna.

«Nous élargirons ensuite nos opérations à d'autres villes. Nous espérons que cela permettra de renforcer les liens entre les populations de nos deux nations souveraines», a espéré M. Trivedi.

Les relations entre les deux voisins se sont rapidement détériorées après les émeutes meurtrières qui ont causé la chute du gouvernement de Mme Hasina, considérée comme très proche de New Delhi et qui vit depuis août 2024 en exil en Inde.

Plusieurs manifestations avaient alors pris pour cible l'ambassade indienne à Dacca, qui avait alors suspendu les activités de son consulat. L'Inde a depuis repris la délivrance de certains visas aux ressortissants bangladais pour raisons médicales.

Les liens entre l'Inde et le Bangladesh se sont depuis réchauffées à la faveur des législatives, remportées en février par le Parti nationaliste du Bangladesh (BNP) du désormais Premier ministre Tarique Rahman.

Des tensions persistent toutefois tout au long des plus de 4000 kilomètres de frontière commune entre les deux pays, notamment en raison des flux migratoires importants du Bangladesh vers l'Inde.