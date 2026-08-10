Une société pétrolière texane liée à l’entourage de Donald Trump a acheminé du matériel lourd au Groenland sans disposer des autorisations nécessaires. Les autorités autonomes de l’île lui ont adressé un « sévère avertissement ». Dans le même temps, le président américain maintient la pression sur le territoire autonome danois.

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Groenland L’« invasion » de Trump a-t-elle déjà commencé ? Une entreprise américaine dans la tourmente

Une entreprise américaine veut forer à la recherche de pétrole dans l’est du Groenland. Mais son projet prend une tournure particulièrement sensible : du matériel destiné à construire des installations de forage a été acheminé sur place alors que l’autorisation nécessaire avait expiré.

Les autorités autonomes groenlandaises ont réagi en adressant un « sévère avertissement » à Greenland Energy. Le matériel a été placé en stockage provisoire et ne pourra pas être déplacé davantage avant l’obtention des autorisations requises.

L’affaire est d’autant plus délicate que l’entreprise américaine entretient des liens avec l’entourage de Donald Trump, alors que le président américain affirme régulièrement vouloir prendre le contrôle du Groenland, territoire autonome du royaume du Danemark.

Un projet pétrolier controversé

Greenland Energy a été créée l’an dernier au Texas. La société souhaite rechercher du pétrole dans le nord-est du Groenland, dans la région de Nunap Qeqqa, anciennement appelée Jameson Land jusqu’en 2023.

La zone pourrait abriter des réserves pétrolières dont la valeur potentielle atteindrait 1'000 milliards de dollars.

Pour préparer son projet, l’entreprise a fait transporter du matériel lourd destiné à la construction de plateformes de forage. Une partie de cet équipement avait été acheminée en septembre 2025 depuis Pituffik, sur la côte ouest – où les États-Unis disposent d’une base militaire – jusqu’à Tasiilaq, sur la côte est.

Pituffik (1), Tasiilaq (2) et Nunap Qeqqa (3), qui s'appelait Jameson Land jusqu'en 2023. Google Earth

À l’époque, le transport était autorisé. Mais l’autorisation a ensuite expiré alors que le matériel poursuivait son trajet vers Nunap Qeqqa, selon les autorités groenlandaises. L’équipement est désormais stocké temporairement à Nerlerit Inaat.

Les autorités précisent qu’il serait disproportionné d’exiger son retour à Tasiilaq. En revanche, le matériel ne pourra pas être transporté plus loin tant que les autorisations nécessaires n’auront pas été délivrées.

« Aucun lien avec une annexion »

L’affaire attire particulièrement l’attention en raison des liens entre Greenland Energy et le camp Trump.

Selon le Guardian, son président-directeur général et principal actionnaire, Larry Swets, entretient des relations étroites avec des personnes proches du président américain. Celui-ci assure toutefois que le projet pétrolier n’a « aucun lien avec une annexion » du Groenland par les États-Unis.

La société aurait par ailleurs recruté un ancien officier de la marine américaine ayant participé au programme Golden Dome, le projet américain de bouclier antimissile. Donald Trump a déjà affirmé que le contrôle du Groenland serait nécessaire au fonctionnement de ce système.

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Greenland Energy a également fait appel au présentateur de télévision conservateur Phil McGraw, connu sous le nom de Dr Phil, pour réaliser un documentaire consacré au projet pétrolier.

En juin encore, l’entreprise affirmait disposer d’une autorisation pour transporter les matériaux de construction. Larry Swets a depuis reconnu que l’enthousiasme de la société pour le projet avait entraîné des déclarations susceptibles de créer de la confusion.

« Vous pouvez parier là-dessus »

Les déclarations de Donald Trump ne contribuent guère à calmer les inquiétudes.

Au lendemain de l’avertissement adressé à Greenland Energy, le président américain a évoqué la question lors d’un entretien télévisé. Il a affirmé que le Groenland serait sous contrôle américain avant la fin de son mandat, ajoutant que l’on pouvait « parier là-dessus ».

Deux jours plus tard, Trump a publié une vidéo générée par intelligence artificielle, intitulée « Hello, Greenland ». Le président américain y apparaît sous une forme démesurée, semblant s’approprier les richesses de l’île.

Ces déclarations s’inscrivent dans une crise plus large autour du Groenland. Donald Trump avait déjà menacé de prendre le contrôle du territoire et avait, début 2026, refusé d’exclure le recours à la force militaire. Il avait finalement annoncé en janvier qu’il n’utiliserait pas la force pour s’emparer de l’île.

Possible stratégie

La présence de l’entreprise américaine dans cette région stratégique alimente désormais les spéculations.

L’ancien directeur de Human Rights Watch Kenneth Roth s’est demandé si « l’invasion du Groenland » de Trump avait déjà commencé. L’historienne Ruth Ben-Ghiat a, elle, estimé que les invasions pouvaient commencer par des projets présentés comme « techniques », permettant à des agents et à des experts de s’installer sur place sous couvert d’activités civiles.

Ces affirmations relèvent toutefois de l’analyse et de la spéculation : rien ne permet à ce stade d’établir que Greenland Energy agirait dans le cadre d’une opération américaine visant à annexer le Groenland.

Une chose est certaine : les autorités groenlandaises ont stoppé le déplacement du matériel jusqu’à nouvel ordre. Et la question de l’avenir du territoire reste au cœur des tensions entre Washington, Nuuk et Copenhague.

Notice sur l'IA: cet article a été traduit de l'allemand à l'aide de l'IA et adapté par notre rédaction romande.