Les Gardiens de la Révolution iraniens ont affirmé vendredi avoir bombardé des avions militaires américains stationnés en Jordanie au moyen de missiles et de drones, en représailles aux frappes américaines sur l'Iran dans la nuit.

▶️ Au Qatar, le ministère de la Défense a assuré avoir repoussé une attaque de missiles, après que plusieurs explosions ont été entendues à Doha. 📺 Les précisions avec notre envoyée spéciale @elisacleach_ dans la matinale LCI pic.twitter.com/bnXT4EztWH

Dans un communiqué, l'armée idéologique de la République islamique a assuré avoir détruit «plusieurs avions ravitailleurs et chasseurs américains» et occasionné «de graves dégâts à de nombreux autres».

Les Gardiens ont également appelé les Jordaniens à s'en prendre «aux intérêts des Américains agressifs et hostiles à l'Islam» dans leur pays, l'un des principaux alliés de Washington au Moyen-Orient.