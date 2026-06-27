L'Iran a estimé samedi que les frappes américaines la veille contre son territoire constituaient une «violation flagrante» du protocole d'accord conclu avec les Etats-Unis et visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient.

L'Iran «condamne fermement les frappes aériennes menées par l'armée terroriste américaine dans la soirée du vendredi 26 juillet contre plusieurs sites situés sur la côte sud de l'Iran», a indiqué dans un communiqué le ministère iranien des Affaires étrangères.

Ces frappes «constituent une violation flagrante du paragraphe 4 de l'article 2 de la Charte des Nations unies et une violation flagrante du paragraphe 1 du protocole d'accord» conclu à la mi-juin avec les Etats-Unis, ajoute la diplomatie iranienne.