Le ministère du Pétrole iranien a affirmé samedi avoir vendu pour 18 milliards de dollars de pétrole en cinq mois de guerre avec les Etats-Unis, déclenchée fin février par des frappes israélo-américaines sur Téhéran.

Début juillet, Washington a repris ses frappes sur l'Iran, qui bombarde en représailles ses voisins du Golfe (archives).

L'Iran a vendu pour 11,5 milliards de dollars (9,4 milliards de francs) de pétrole entre le 28 février, date du début de la guerre, et le 8 avril, lorsqu'un cessez-le-feu a été conclu, a affirmé le ministère dans un communiqué.

Entre le 8 avril et le 7 juillet, date à laquelle les hostilités ont repris, 6,5 milliards de dollars (5,3 milliards de francs) de pétrole ont été vendus, a ajouté la même source. «Cela représente plus de 60% des recettes pétrolières prévues dans le budget de l'année, en pleine crise», a-t-il précisé.

Début juillet, Washington a repris ses frappes sur l'Iran, qui bombarde en représailles ses voisins du Golfe alliés des Etats-Unis, malgré la signature d'un protocole d'accord en juin.

Téhéran verrouille aussi de nouveau le stratégique détroit d'Ormuz, crucial pour le trafic mondial d'hydrocarbures. En retour, les Etats-Unis imposent un blocus des ports iraniens.

Durant le précédent blocus américain, d'avril à juin, le négociateur en chef iranien et président du Parlement, Mohammad Bagher Ghalibaf, avait pourtant affirmé que l'Iran n'avait pas pu exporter «un seul baril de pétrole».