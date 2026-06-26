L'Union européenne a fait face vendredi à une pression intense pour reporter ses règles contre les émissions de méthane dans le secteur du pétrole et du gaz, aussi bien des États-Unis que de plusieurs États européens, au grand dam des ONG.

L'Union européenne a fait face vendredi à une pression intense pour reporter ses règles contre les émissions de méthane dans le secteur du pétrole et du gaz (image d'illustration).

En vertu d'une réforme adoptée en 2024, les importateurs d'hydrocarbures doivent surveiller et déclarer à partir de janvier 2027 les émissions de méthane associées à leurs approvisionnements, afin de limiter les fuites de ce gaz à effet de serre extrêmement polluant.

Bruxelles avait déjà dans les tuyaux un possible assouplissement de sa législation. Les Européens pourraient renoncer pendant trois ans aux amendes prévues dans cette loi quand les importateurs ne respectent pas leurs obligations de déclaration. Mais cette concession est insuffisante aux yeux d'une série d'États.

Une dizaine de pays de l'UE, dont l'Italie et les Pays-Bas, réclament un report de trois ans des obligations prévues dans la loi. Selon eux, les exigences européennes risquent de réduire le nombre de fournisseurs disponibles pour l'Europe à un moment où les marchés de l'énergie restent secoués par la guerre au Moyen-Orient.

La ministre allemande de l'économie, Katherina Reiche, a elle aussi réclamé une suspension ou un report de la loi, même si le sujet divise au sein de la coalition allemande. Et les États-Unis, gros fournisseurs d'hydrocarbures de l'Europe, mènent un intense lobbying contre cette réglementation européenne.

«Menace pour la sécurité énergétique»

«Le règlement européen sur le méthane constitue une menace directe pour la sécurité énergétique de l'UE et la stabilité des prix», a écrit sur les réseaux sociaux Andrew Puzder, ambassadeur américain auprès de l'Union européenne.

Modifier le règlement «ne ferait qu'accroître l'insécurité et l'incertitude sur les marchés», a rétorqué le commissaire européen à l'énergie, Dan Jorgensen, lors d'une réunion entre les ministres de l'énergie des Vingt-Sept à Luxembourg.

As EU energy ministers convene in Luxembourg today, the United States and fellow energy exporters urge the EU to stop the clock on its methane regulation importer requirements before they take effect on January 1, 2027. EU member states, members of @Europarl_EN, and… — Ambassador Andrew Puzder (@USAmbEU) June 26, 2026

«Lors d'une journée aussi exceptionnellement chaude que celle-ci, il faut aussi se rappeler que certains de nos outils les plus efficaces dans la lutte contre le changement climatique, comme le règlement sur le méthane, doivent être préservés», a-t-il insisté, en référence à la vague de chaleur record qui frappe l'Europe.

Ce débat intervient alors que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé cette semaine à redoubler d'efforts pour réduire les émissions de méthane. Environ 60% des émissions mondiales de méthane, un gaz inodore et invisible, sont imputables à l'activité humaine – l'agriculture en tête – suivie de l'énergie. Ce gaz est doté d'un pouvoir de réchauffement bien supérieur à celui du CO2.