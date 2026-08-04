L'un des incendies meurtriers ayant ravagé Los Angeles en janvier 2025 a été causé par une ligne électrique défectueuse, qui a généré des étincelles et enflammé la végétation asséchée en banlieue de la mégapole californienne, selon les conclusions de l'enquête officielle publiées mardi.

Rapport d’enquête L'un des incendies de Los Angeles a été causé par une ligne électrique défectueuse

Après 18 mois d'investigation, le rapport confirme ainsi les soupçons qui pesaient sur Southern California Edison (SCE), le fournisseur d'électricité suspecté d'être responsable du Eaton Fire.

Cet incendie a détruit des milliers d'habitations à Altadena, une ville nichée dans les montagnes surplombant Los Ageles, et causé la mort de 19 personnes - sur les 31 victimes ayant péri au total dans les incendies de janvier 2025.

Après avoir sollicité des experts métallurgiques et électriques, le rapport publié mardi par les enquêteurs des pompiers du comté de Los Angeles conclut que l'incendie «a été provoqué par un incident électrique survenu sur le pylône hors-service de Southern California Edison».

Cette ligne n'était plus utilisée depuis des décennies, mais pouvait toujours recevoir de la tension et était à proximité de lignes haute tension. Le soir de l'incendie, des «arcs électriques ont projeté des particules métalliques incandescentes qui sont tombées sur les nappes de combustible inflammables constituées de végétation sèche situées au pied des pylônes», poursuit le rapport.

Southern California Edison avait déjà reconnu sa responsabilité. Depuis l'automne dernier, il a lancé un fonds d'indemnisation pour les victimes des incendies, afin de s'éviter de longues et coûteuses procédures judiciaires.

A l'heure actuelle, l'entreprise a versé plus de 375 millions de dollars aux victimes via ce fonds, a expliqué un porte-parole, David Eisenhauer. «Nos pensées vont à la communauté d'Altadena, et nous continuons à la soutenir dans ses efforts de reconstruction et de rétablissement grâce à notre programme d'indemnisation», a-t-il expliqué à l'AFP.

«Nous avons reçu le rapport des pompiers du comté de Los Angeles et sommes en train de l'examiner. Nous avons pris très au sérieux, dès le début, notre rôle potentiel dans le déclenchement de cet incendie», a-t-il ajouté.

Dans une Californie où le changement climatique augmente la fréquence et l'intensité des fortes chaleurs et des tempêtes, les lignes électriques de Southern California Edison ont été mises en cause dans plusieurs incendies ces dernières années.

Les équipements de l'entreprise ont probablement causé le déclenchement en 2018 du Woolsey Fire, qui a tué trois personnes et ravagé les montagnes derrière Malibu, selon les conclusions de l'enquête sur cet incendie.

En mai 2025, le fournisseur a également accepté de payer 82,5 millions de dollars pour éteindre des poursuites judiciaires liées au Bobcat Fire, un incendie qui a ravagé plus de 46.000 hectares dans les montagnes de San Gabriel en 2020.