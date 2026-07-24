Les autorités françaises ont activé vendredi un plan d'évacuation, par la route et par la mer, d'une ampleur inédite pour protéger habitants et vacanciers de la presqu'île du Cap-Ferret (sud-ouest) de l'avancée des flammes.

Ce vendredi 24 juillet, la presqu’île du Cap-Ferret se vide peu à peu de ses habitants et vacanciers.

Incendies en France «Évacuation immédiate» : les coulisses de l'opération hors norme menée au Cap-Ferret

L'incendie a déjà parcouru plus de 10'000 hectares, l'équivalent de la superficie de Paris. «On a procédé de manière ordonnée», a déclaré la préfète de Gironde, Sophie Brocas, dans la matinée à la presse.

«On a envoyé des messages FR-Alert qui sonnent sur tous les portables qui bornent dans un espace pour leur dire ‹évacuation immédiate›», a-t-elle poursuivi, précisant qu'ils ont été envoyés «par secteur, par village, pour que les routes ne soient pas totalement encombrées».

«Nous leur avons demandé de prendre la route qui mène à Bordeaux, la route départementale 106», seul couloir permettant de sortir de la presqu'île de Lège-Cap-Ferret, «sécurisée par les gendarmes», selon elle.

Pour les résidents ne possédant pas de moyen de transport, des navettes maritimes ont été mises en place, a-t-elle précisé.

Selon la mairie d'Arcachon, plus de 800 personnes sont déjà arrivées par bateau depuis la presqu'île, plusieurs centaines de personnes débarquant sur la jetée avec leurs bagages.

Simulation en 2025

«Tout a été géré de façon fluide, une simulation d'évacuation avait été préparée en 2025, après les feux de 2022, les valises étaient prêtes, les gens étaient calmes», note David Lafforgue, commerçant du Cap-Ferret et élu de la commune interrogé au téléphone par l'AFP, présent sur place en milieu de journée après avoir évacué sa famille durant la nuit.

Un plan d'évacuation, approuvé par arrêté interpréfectoral le 18 juillet 2023, avait été préparé par les autorités locales après les incendies exceptionnels survenus en Gironde en juillet 2022 qui avaient «mis en lumière la fragilité du territoire», précise le préambule du document.

Selon le plan, priorité est donnée à l'évacuation par voie terrestre, notamment pour les populations vulnérables: «En cas de possibilité d'évacuation par voie terrestre, la D 106 serait aménagée en un sens unique sur les deux voies afin de fluidifier la sortie de la presqu'île», est-il écrit.

Mais «en cas d'obstruction de la D 106», «le plan d'évacuation des personnes par voie maritime serait activé» pour éviter que la pointe ne devienne «un piège».

En saison estivale, la presqu'île «connaît une forte affluence touristique saisonnière», avec une population pouvant grimper jusqu'à «150'000 personnes», selon le document.

27 bateaux, 33 bus

Le protocole d'évacuation «par le littoral donnant sur le bassin d'Arcachon», qui pourrait être activé en dernier recours, permettrait d'évacuer «12'000 personnes dans les 24 heures qui suivent le déclenchement», en priorité les plus fragiles, puis d'environ «14'000 personnes par tranche de 24 heures».

Pour ce faire, le plan prévoit la réquisition d'au moins 27 «navires à passagers».

Trente-trois bus pourraient également être réquisitionnés pour transporter les personnes évacuées depuis les «quatre sites de débarquement» identifiés sur la commune d'Arcachon vers les centres d'accueil.

Quelque 35'000 personnes ont été évacuées depuis deux jours dans la zone de Lège-Cap-Ferret, selon Mme Brocas. Le centre d'accueil du parc des expositions de Bordeaux, dont la jauge initialement fixée à 1000 places, va être augmentée, a sans doute vocation à devenir le plus important, selon la Métropole de Bordeaux. Environ 300 personnes s'y étaient installées vendredi à la mi-journée.

Une habitante de Lège-Cap-Ferret a dû évacuer jeudi soir à cause du violent incendie qui touche la Gironde. La situation ainsi que le fait de ne pas savoir où sa famille doit aller l'ont profondément touchée.



🎥 Florien Gourdin 🎙️Pauline Ben Sassi pic.twitter.com/T7zBho1TXf — M6 Info (@m6info) July 24, 2026

Sur le sujet