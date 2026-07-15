Une personne est morte et deux autres sont portées disparues après le naufrage d'un bateau qui transportait 19 personnes dans la baie de San Francisco, ont annoncé mardi les autorités américaines.

DEVELOPING: A dramatic search-and-rescue operation is underway after a pontoon boat caught on fire near Alcatraz Island. Officials say 19 people were on board when the fire broke out. One person was killed, two remain missing and three were taken to the hospital. The remaining… pic.twitter.com/CAywfBE8G1

Les secours ont «reçu un signalement concernant un bateau en feu, à 600 yards (environ 550 mètres, ndlr) au large d'Alcatraz» vers 15h35, heure locale, a expliqué Dean Crispen, le chef des pompiers de San Francisco, dans une courte vidéo publiée sur Instagram par le maire de la ville.

A leur arrivée, les secouristes ont constaté «qu'un bateau avait chaviré», a-t-il ajouté. Un passager est décédé, malgré les efforts de réanimation cardiaque des secouristes, a-t-il relaté.

«Deux personnes sont toujours portées disparues et un chien a été retrouvé mort», a-t-il précisé. Le bateau transportait 19 personnes au total, selon les autorités, qui ont confirmé le sauvetage de 16 des passagers.

Les télévisions locales ont eu le temps de capter la fin du naufrage du petit bateau à moteur. On le voit couler dans la baie de San Francisco. Les autorités n'ont pas indiqué si le bateau se rendait sur Alcatraz, en provenait, ou s'il naviguait dans la baie pour d'autres raisons.

L'île, qui abrite une ancienne prison connue dans le monde entier, est une attraction touristique majeure de San Francisco. L'eau dans la baie de la ville est souvent froide, même l'été.