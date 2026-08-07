Loteries Euro Millions: un joueur décroche la cagnotte de 104 millions de francs

Une personne a trouvé la combinaison gagnante du tirage de l’Euro Millions de vendredi. Elle remporte au total 104 millions de francs. Pour gagner, il fallait jouer les numéros 26, 29, 35, 38 et 47 ainsi que les étoiles 1 et 2.