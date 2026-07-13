Nombres de jeunes entreprises helvétiques tombent sous le charme de la Chine, qui multiplie programmes de soutien et financements. Pour autant, l'historienne Ariane Knüsel prévient que derrière les promesses, se cache souvent un objectif clair: la domination technologique dans des domaines stratégiques.

Nombres de jeunes entreprises helvétiques tombent sous le charme de la Chine, qui multiplie programmes de soutien et financements. (image d'illustration)

Coup de pouce ou piège ? La Chine, terre de mirages pour les entrepreneurs suisses

La spécialiste de l'Empire du Milieu et de ses relations avec l'Occident, plus particulièrement la Suisse, explique en entretien avec l'agence AWP comment les fondateurs de jeunes pousses peuvent s'en prémunir.

AWP: l'attirance des jeunes pousses pour la Chine relève-t-elle d'un phénomène nouveau?

Ariane Knüsel: non. Dans les années 1980 déjà, la Chine s'était lancé dans l'attraction de technologies occidentales et de savoir-faire par le truchement de la constitution de parcs technologiques ou de la fondation de coentreprises. Le lancement en 2015 de l'initiative «made in China» a accéléré la promotion de certains secteurs de haute technologie à tous les échelons de l'autorité. Ce projet nécessite toutefois encore l'accès à des technologies occidentales pour déployer les technologies développées au niveau académique dans l'industrie.

Quel rôle joue la Suisse dans ce plan?

Le premier objectif consiste à convaincre les scientifiques chinois à l'étranger de rentrer au pays. La Chine dispose d'un dense réseau de jeunes pousses, alimentées par des sociétés de capital-risque et des aides d'Etat, en plus de structures servant d'incubateurs ou d'accélérateurs. Mais ces mesures s'appliquent aussi aux chercheurs, entrepreneurs ou encore étudiants étrangers, officiellement pour construire des ponts avec l'Europe. Dans les faits, il s'agit plutôt de transfert de technologies, d'accès à la propriété intellectuelle, de savoir-faire manufacturier ou encore d'agrégation de données.

Avez-vous un exemple?

La société SinoSwiss a été officiellement établie en Suisse en 2013, avec pour ambition d'inaugurer dix ans plus tard un parc technologique à Rapperswil offrant aux jeunes trois ans de locaux gratuits et l'accès à des sources de financement. Ce dernier n'a jamais vu le jour. SinoSwiss est une filiale de la société d'investissement chinoises Fenshare Holding. Or, l'objectif clairement affiché de la Chine au cours de ces cinq dernières années et la domination technologique, par la constitution de partenariat sino-helvétiques.

Les entreprises suisses ne peuvent-elles pas trouver leur compte dans les programmes en Chine?

Les firmes helvétiques actives dans des secteurs technologiques sélectionnés peuvent obtenir en Chine subventions et programmes d'accompagnement. Les jeunes poussent y bénéficient de financement, d'allégements fiscaux, de terrains à construire ou de locaux abordables, ainsi que d'un traitement bienveillant de la part des autorités. Le risque cependant réside dans une perte de contrôle sur ses propres technologies, procédés de fabrication ou savoir-faire. L'espionnage industriel est très répandu et la lutte contre le piratage intellectuel nécessite d'engager d'onéreux frais d'avocats. Il convient de ne pas oublier que le pays est toujours régi par un capitalisme d'Etat autoritaire.

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