Même s'ils se sont faits rares jusqu'ici, de violents orages sont attendus mercredi à partir de midi dans une grande partie de la Suisse alémanique. La Confédération a émis une alerte préliminaire aux orages de niveau 3 sur 4.

Il convient d’éviter les plans d’eau, les sommets montagneux, les pylônes ainsi que les espaces ouverts tels que les champs en raison du risque de foudre. (Photo symbolique)

En revanche, le danger est nul ou quasi nul en Suisse romande, en Valais, au Tessin et en Engadine, comme l'indique mardi la carte des risques de l'Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse).

Le niveau de danger 3 signifie que des rafales de vent pouvant atteindre 120 km/h pourraient casser des branches et renverser des arbres. Des pluies torrentielles de 30 à 50 millimètres par heure présentent un risque d’inondations et peuvent provoquer des glissements de terrain sur les pentes raides. Il existe par ailleurs des risques de foudre et de dégâts causés par la grêle.

MétéoSuisse recommande de sécuriser les objets se trouvant à l’extérieur et, lors d’activités en plein air, de prévoir des abris et des itinéraires alternatifs. Il convient d’éviter les plans d’eau, les sommets montagneux, les pylônes ainsi que les espaces ouverts tels que les champs en raison du risque de foudre.

MétéoSuisse avertit que, si on est surpris par la foudre en terrain découvert, il faut s'accroupir en serrant les pieds l'un contre l'autre et toucher le sol le moins possible.