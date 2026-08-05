L'Ukraine a de plus en plus de mal à repousser les attaques russes à l'aide de missiles balistiques. La Corée du Nord envisagerait désormais de déployer une unité de missiles dans l'ouest de la Russie.

Les attaques russes contre la région de Kiev ne cessent de s'intensifier ; la nuit dernière, au moins 15 personnes ont été tuées et 27 autres blessées. Si l'Ukraine continue d'enregistrer de grands succès grâce à sa défense anti-drones, une grave lacune apparaît toutefois: le pays manque de systèmes de défense aérienne modernes pour contrer l'utilisation accrue de missiles balistiques par la Russie.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky ne cesse de réclamer à ses alliés des systèmes Patriot, et en particulier des missiles. Sans grand succès jusqu’à présent, car selon les informations parues dans les médias, les arsenaux américains se seraient également vidés en raison de la guerre avec l'Iran. Les alliés européens ne semblent pas non plus en mesure de fournir une quantité importante de missiles Patriot.

Et la situation devrait continuer à s'aggraver, car, comme le rapporte Andriy Tchernyak, des services secrets militaires ukrainiens, la Corée du Nord déploie actuellement une unité composée de 120 missiles balistiques et d'environ 90 soldats dans la région de Voronej, dans l'ouest de la Russie.

North Korea started deploying a missile unit of around 90 personnel and is preparing to transfer 120 ballistic missiles to be launched at Ukraine - Reuters.



Russia plans to integrate the unit into its 112th Missile Brigade and equip it with up to 120 ballistic missiles and six… pic.twitter.com/ETEkbhzxda — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 5, 2026

Selon Zelensky, la Russie a utilisé pour la première fois depuis longtemps un missile nord-coréen lors d'une violente frappe aérienne menée la semaine dernière sur Radouchne, près de Kryvyi Rih, qui a coûté la vie à six membres d'une même famille. « Bien sûr, des enquêtes vont encore avoir lieu, tout sera vérifié, mais d’après les informations dont nous disposons actuellement, il s’agit d’un missile balistique nord-coréen », a déclaré Zelensky dans un discours vidéo prononcé depuis Kiev.

Accord d'assistance mutuelle conclu

Depuis 2024, la Russie et la Corée du Nord communiste, isolée, ont conclu un accord de coopération militaire étroite prévoyant une assistance mutuelle. D'après les informations recueillies par l'Ukraine et les services de renseignement occidentaux, la Corée du Nord aurait, dans le cadre de cet accord, livré à Moscou des missiles balistiques, des pièces d'artillerie, des lance-roquettes et des munitions ; des milliers de soldats nord-coréens seraient toujours stationnés dans la région de Koursk.

Lors du «troisième dialogue stratégique», qui s'est tenu fin juillet, la Russie et la Corée du Nord ont une nouvelle fois décidé de renforcer et d'accélérer leur coopération bilatérale, a rapporté l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA. La Corée du Nord a réaffirmé son «soutien inchangé à l'ensemble des mesures de politique intérieure et étrangère» de la Russie visant à «éliminer la cause profonde du conflit ukrainien».

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle, puis adapté par la rédaction romande.