Le patron du sud-coréen SK Group, maison-mère du géant des semi-conducteurs SK hynix, a été condamné vendredi à verser 944 milliards de wons (526 millions de francs) à son ex-épouse pour solder ce que les médias du pays ont qualifié de «divorce du siècle».

Cette photo d'archive, datée du 26 juin 2026, montre le président du groupe SK, Chey Tae-won (à gauche), et son ex-femme, Roh Soh-yeong, arrivant à la Cour d'appel de Séoul, en Corée du Sud.

Ça fait cher l'adultère La Corée du Sud théâtre du «divorce du siècle»... à 526 millions !







Ce dernier épisode en date d'une saga judiciaire de plusieurs années a vu la Haute Cour de Séoul revenir, après y avoir été forcée par la Cour suprême, sur un arrêt de 2024 par lequel elle avait accordé 1380 milliards de wons (772 millions de francs) à la plaignante Roh Soh-yeong après son divorce avec le PDG de SK Group Chey Tae-won.

La Haute Cour a jugé que Mme Roh avait droit, lors du partage des biens du couple, à une somme d'argent équivalant à un tiers des actions SK Group détenues par M. Chey.

«La participation du défendeur s'est appréciée de manière substantielle pendant le mariage», a-t-elle écrit dans son arrêt «La demanderesse a contribué à cette augmentation par son travail au foyer, la garde des enfants, et ses activités publiques liées à SK Group», a-t-elle estimé.

Enfant hors mariage

Le couple s'était dit oui en 1988 dans la Maison Bleue, le palais présidentiel de Séoul où officiait alors le père de la mariée et chef de l'Etat Roh Tae-woo, et a eu trois enfants. Mais il vivait séparément depuis une quinzaine d'années et, en 2015, M. Chey avait reconnu avoir eu un enfant hors mariage.

Au coeur du contentieux, qui va de tribunal en tribunal depuis 2022, se trouve la hausse spectaculaire de la valeur de SK Group ces dernières années, alimentée par le boom mondial de l'intelligence artificielle dont SK hynix est un acteur majeur.

Depuis l'aveu par M. Chey de sa relation extraconjugale en 2015, l'action SK Group a plus que triplé.

«La Cour a pris en compte la forte hausse de la valeur des participations du défendeur pour fixer le ratio de partage des biens», indique l'arrêt lu vendredi, sans plus de précisions.

Mme Roh a déjà obtenu de son ex-mari, dans une procédure séparée, une pension alimentaire sous forme d'un versement unique de deux milliards de wons (1,12 million de francs).

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