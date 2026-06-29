La Cour suprême des Etats-Unis a contré Donald Trump lundi en maintenant en place une responsable de la banque centrale (Fed) qu'il avait cherché à révoquer.

États-Unis La Cour suprême inflige un nouveau revers à Trump

Dans une décision prise par cinq juges sur neuf, la plus haute juridiction américaine estime que le président ne peut limoger «à son gré» la gouverneure Lisa Cook.

Ce dossier était vu comme un test des digues légales tenant le pouvoir exécutif à l'écart de la politique monétaire de la première économie mondiale.

Donald Trump, avide de taux d'intérêt plus bas pour stimuler l'économie, a mené publiquement une campagne de pression contre la Réserve fédérale.

Il a tenté de faire partir l'ex-président Jerome Powell avant la fin de son mandat et estimé avoir un «motif valable» pour révoquer Mme Cook d'un simple message sur son réseau Truth Social.

Il a accusé la sexagénaire d'avoir été malhonnête lors de demandes de prêts immobiliers personnels en présentant, dans un court laps de temps, deux logements distincts comme des résidences principales.

Lisa Cook a exclu toute malversation et immédiatement porté l'affaire devant la justice pour rester en place.

Dans son arrêt, la Cour suprême à majorité conservatrice considère que si le président a bien le pouvoir de révoquer un responsable monétaire pour un «motif valable», «cela ne veut pas dire qu'il peut en décider pour n'importe quel motif, ou aucun motif».

Mme Cook est la seule femme noire à avoir intégré le cercle des gouverneurs de l'institution monétaire.

Lisa Cook est devenue gouverneure de la Fed en 2022 sur proposition de l'ancien président démocrate Joe Biden. Son mandat court jusqu'en janvier 2038.

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