La dernière femme à avoir été exécutée au Royaume-Uni, Ruth Ellis, a été graciée, a annoncé mercredi le gouvernement britannique, qui a reconnu qu'elle avait été victime d'une «profonde injustice», 71 ans après sa pendaison pour avoir tué son compagnon violent.

«Justice a enfin été rendue» La dernière femme exécutée au Royaume-Uni graciée à titre posthume

Ruth Ellis, qui avait 28 ans et travaillait comme hôtesse dans une boîte de nuit, a été exécutée en juillet 1955 pour avoir abattu son compagnon, David Blakely, à la sortie d'un bar londonien.

Dix jours avant qu'elle ne le tue, David Blakely, qui était un pilote automobile, avait donné un coup de poing dans le ventre de Ruth Ellis, enceinte, provoquant une fausse couche.

Le jury l'avait condamnée à mort après seulement vingt minutes de délibération.

«J'ai l'honneur d'annoncer que sa majesté le roi a accepté, sur notre recommandation, d'accorder une grâce conditionnelle à Ruth Ellis», a déclaré le vice-premier ministre David Lammy au Parlement.

«Si cette grâce ne signifie pas que Ruth Ellis était innocente du meurtre de David Blakely, elle remplace toutefois la peine de mort par une condamnation à la réclusion à perpétuité, afin de reconnaître une profonde injustice dans cette affaire exceptionnelle», a ajouté David Lammy, qui est également le ministre de la Justice.

Adaptée au cinéma

Deux des petits-enfants de Ruth Ellis se trouvaient dans la galerie du public au Parlement lors de cette annonce.

Elle avait deux enfants âgés de 3 et 10 ans quand elle a été exécutée.

Les enfants et petits-enfants de Ruth Ellis ont échoué à faire annuler sa condamnation en 2003 devant la Cour d'appel. Mais ils ont continué à militer pour qu'elle soit graciée.

«Aujourd'hui, justice a enfin été rendue à notre grand-mère», a réagi dans un communiqué Laura Enston, petite-fille de Ruth Ellis.

«Cette grâce n'efface pas ce qui s'est passé il y a 71 ans. (...) Mais elle affirme, officiellement et définitivement, que Ruth n'aurait pas dû être exécutée, que la justice lui a fait défaut», a-t-elle ajouté.

Laura Enston a rappelé que sa grand-mère avait été «victime de violences répétées et brutales». Sa pendaison avait contribué à faire basculer l'opinion publique contre la peine de mort, abolie en 1973 au Royaume-Uni.

Cette affaire a été adaptée au cinéma en 1985 sous le titre de «Un crime pour une passion» ("Dance with a Stranger"), avec Miranda Richardson et Rupert Everett.