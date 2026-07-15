Cultures en souffrance, rivières à sec, restrictions d'usages de l'eau: après plusieurs épisodes de fortes chaleurs et un déficit de pluies depuis avril, la France connait une situation de sécheresse «exceptionnelle» et «très préoccupante», qui pourrait encore s'aggraver.

«Nous vivons une situation de sécheresse (...) exceptionnelle par sa précocité», avec «près d'un mois d'avance», tout «comme par son intensité», a déclaré mercredi la ministre de la Transition écologique Monique Barbut. Actuellement, 99 départements connaissent pour tout ou partie des restrictions d'eau, «soit la totalité du territoire métropolitain», dont 43 sont au niveau de crise.

Avec 206 arrêtés préfectoraux en vigueur concernant l'eau, «il s'agit du niveau le plus élevé jamais observé depuis au moins 2013», a indiqué la ministre lors d'une réunion d'une cellule de crise au ministère, à la veille de l'examen en commission mixte paritaire (CMP) du projet de loi d'urgence agricole, où la question de l'eau anime tous les débats.

«Ce qui rend la situation très préoccupante, c'est qu'elle survient alors que les précipitations du printemps étaient globalement dans les normales», a souligné Mme Barbut.

«Les sols sont les premiers touchés. (...), avec des niveaux d'humidité particulièrement bas» et «proches des records», a-t-elle expliqué. La ministre a souligné que «les cours d'eau constituent aujourd'hui le point de vigilance principal»: depuis début juin, les débits «diminuent rapidement sur l'ensemble du territoire».

«Près d'un tiers des points de mesure se situent à des niveaux inférieurs aux minimas observés ces 20 dernières années» alors qu'"un quart des petits cours d'eau sont désormais à sec». «C'est une situation inédite depuis la mise en place du suivi national en 2012», a souligné Mme Barbut.