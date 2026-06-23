La journée de mardi a été «la plus chaude jamais enregistrée en France» depuis le début des mesures en 1947 et de nombreux records absolus de température ont été battus dans l'Ouest du pays, a indiqué Météo-France.

En raison de la canicule qui touche Paris, la tour Eiffel a exceptionnellement fermé ses portes plus tôt.

Records en série La France vit la journée la plus chaude jamais enregistrée

L'indicateur thermique national, moyenne de températures diurnes et nocturnes dans 30 stations de référence, a atteint 29,8°C, selon des données provisoires établies mardi à 17H00 par l'établissement public. C'est plus que les précédents records du 25 juillet 2019 et du 5 août 2003 (29,4°C).

De «nombreux» records absolus - donc tous mois confondus - ont une nouvelle fois été battus dans des villes de l'Ouest du pays avec 43,3°C à Cazaux (Gironde), 42,2°C à Niort (Deux-Sèvres), 42,1°C à Bordeaux (Gironde) ou 41,3°C à Rennes (Ille-et-Vilaine), toujours selon des valeurs provisoires.

Une température de 44,3°C a aussi été relevée à Pissos (Landes), signale Météo-France. La température locale la plus élevée jamais mesurée en France est toujours de 46°C à Vérargues, dans l'Hérault, le 28 juin 2019.

Cinquante-huit départements seront placés en vigilance rouge pour canicule à partir de mercredi midi, soit quatre de plus que mardi. «Ce mercredi, les températures minimales sont encore en hausse, atteignant au petit matin 20 à 26°C voire plus ponctuellement, soit potentiellement à nouveau des valeurs inédites», écrit Météo-France dans son bulletin de vigilance.

«Il faut s'attendre à ce que de nouveaux records soient battus, y compris tous mois confondus», prévient la même source. «Des conditions similaires sont attendues jusqu'au week-end, avec des maximales autour de 40 à 42°C et des températures minimales éprouvantes», indique par ailleurs le prévisionniste national.

«Cette vague de chaleur sera tout à fait comparable en sévérité avec celle d'août 2003. Elle devrait la dépasser en termes d'intensité maximum. L'incertitude demeure sur la durée», prévient Météo-France sur son site internet.

Au-delà de la France, la canicule concerne plus largement une partie de l'Europe de l'Ouest, en Italie, en Espagne où au Royaume-Uni, où l'agence météorologique Met Office a émis une alerte rouge pour une partie de l'Angleterre et du Pays de Galles mercredi et jeudi.

Elle s'attend à ce que le record national de température pour un mois de juin (35,6°C) soit battu ces prochains jours.

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