Records en série
La France vit la journée la plus chaude jamais enregistrée
En raison de la canicule qui touche Paris, la tour Eiffel a exceptionnellement fermé ses portes plus tôt.
AFP
La journée de mardi a été «la plus chaude jamais enregistrée en France» depuis le début des mesures en 1947 et de nombreux records absolus de température ont été battus dans l'Ouest du pays, a indiqué Météo-France.
L'indicateur thermique national, moyenne de températures diurnes et nocturnes dans 30 stations de référence, a atteint 29,8°C, selon des données provisoires établies mardi à 17H00 par l'établissement public. C'est plus que les précédents records du 25 juillet 2019 et du 5 août 2003 (29,4°C).
De «nombreux» records absolus - donc tous mois confondus - ont une nouvelle fois été battus dans des villes de l'Ouest du pays avec 43,3°C à Cazaux (Gironde), 42,2°C à Niort (Deux-Sèvres), 42,1°C à Bordeaux (Gironde) ou 41,3°C à Rennes (Ille-et-Vilaine), toujours selon des valeurs provisoires.
Une température de 44,3°C a aussi été relevée à Pissos (Landes), signale Météo-France. La température locale la plus élevée jamais mesurée en France est toujours de 46°C à Vérargues, dans l'Hérault, le 28 juin 2019.
Cinquante-huit départements seront placés en vigilance rouge pour canicule à partir de mercredi midi, soit quatre de plus que mardi. «Ce mercredi, les températures minimales sont encore en hausse, atteignant au petit matin 20 à 26°C voire plus ponctuellement, soit potentiellement à nouveau des valeurs inédites», écrit Météo-France dans son bulletin de vigilance.
«Il faut s'attendre à ce que de nouveaux records soient battus, y compris tous mois confondus», prévient la même source. «Des conditions similaires sont attendues jusqu'au week-end, avec des maximales autour de 40 à 42°C et des températures minimales éprouvantes», indique par ailleurs le prévisionniste national.
«Cette vague de chaleur sera tout à fait comparable en sévérité avec celle d'août 2003. Elle devrait la dépasser en termes d'intensité maximum. L'incertitude demeure sur la durée», prévient Météo-France sur son site internet.
Au-delà de la France, la canicule concerne plus largement une partie de l'Europe de l'Ouest, en Italie, en Espagne où au Royaume-Uni, où l'agence météorologique Met Office a émis une alerte rouge pour une partie de l'Angleterre et du Pays de Galles mercredi et jeudi.
Elle s'attend à ce que le record national de température pour un mois de juin (35,6°C) soit battu ces prochains jours.