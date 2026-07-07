Les dirigeants de gauche n'ont pas retenu leurs coups mardi contre Marine Le Pen, une «délinquante» dixit le patron des députés PS Boris Vallaud, après la décision de la Cour d'appel de Paris. L'écologiste Marine Tondelier a jugé le port du bracelet électronique «peu compatible» avec une candidature présidentielle.

Marine Le Pen doit s'exprimer dans le journal de 20h00 de TF1, où elle doit annoncer sa décision, a confirmé auprès de l'AFP l'un de ses proches.

Marine Le Pen «est une délinquante, voilà la seule conclusion qu'on peut tirer de cette décision de justice (...) elle est coupable de détournement de fonds publics et le RN a été condamné pour détournement de fonds publics. (...) Elle est coupable et c'est une délinquante», a asséné le président du groupe PS à l'Assemblée, Boris Vallaud.

«Après, c'est à elle que se pose la question de savoir si quand on est coupable, on se présente aux électeurs», a ajouté le député des Landes.

🔴4,1 millions d'euros volés aux contribuables par le RN. Un système organisé sur 10 ans. Une condamnation.



Marine Le Pen n'est pas juste d'extrême droite, elle est aussi délinquante condamnée



Elle réclamait l’inéligibilité à vie pour les élus condamnés. Le reste est cohérence. https://t.co/cy36YpCVGD — Boris VALLAUD (@BorisVallaud) July 7, 2026

«Quand on est candidat à la plus haute fonction présidentielle, on doit pouvoir se montrer exemplaire, ce qui n'est pas le cas», a pour sa part estimé le premier secrétaire du PS Olivier Faure.

La justice a ouvert la voie à une possible quatrième candidature à la présidentielle de Marine Le Pen en réduisant sa peine d'inéligibilité à seulement quinze mois ferme, déjà purgés. Mais la dirigeante d'extrême droite devrait faire une partie de sa campagne sous bracelet électronique si elle se lançait malgré cette condamnation. Or elle avait récemment conditionné une telle candidature à une liberté de mouvement totale, incompatible selon elle avec le port d'un bracelet.

Marine Le Pen doit s'exprimer dans le journal de 20h00 de TF1, où elle doit annoncer sa décision, a confirmé auprès de l'AFP l'un de ses proches.

Le Pen a «bénéficié d'une grande mansuétude»

«Une telle condamnation, quel que soit l'aménagement de la peine, ne peut permettre de se présenter devant les Français», a pointé le secrétaire national du Parti communiste, Fabien Roussel.

«Comme je ne suis pas au RN, je respecte cette décision de justice et je me garderais bien de critiquer les juges». Mais Mme Le Pen est une «privilégiée» qui a «bénéficié d'une grande mansuétude» de la part de la justice, «notamment en passant aussi rapidement en appel», a de son côté estimé sur X la secrétaire nationale des Écologistes Marine Tondelier.

La justice vient de condamner définitivement Marine Le Pen et 10 des plus hauts cadres du Rassemblent national.



« Coupable de détournement de fonds publics. »



Ce sont les termes exacts des juges.



Plusieurs millions d'euros de nos impôts ont été détournés au profit du parti de… — Marine Tondelier (@marinetondelier) July 7, 2026

«Les restrictions du bracelet électronique» semblent «peu compatibles avec une campagne présidentielle», a ajouté l'élue du Pas-de-Calais, terre d'élection de la leader du RN.

«Comment imaginer une candidate à l'élection présidentielle qui fait campagne avec ce boîtier à la cheville? C'est le marqueur du degré de corruption de la nation», a abondé le député François Ruffin.

Macron ne commente pas

Interrogé depuis la Syrie, Emmanuel Macron a refusé de s'exprimer sur la réduction de la peine d'inéligibilité de Marine Le Pen qui a ouvert la voie à sa potentielle candidature.

«Ce qui est sain pour la démocratie, c'est que le président de la République ne commente pas les décisions de justice, donc je vais m'en tenir à cette grammaire, qui plus est à l'étranger», a-t-il dit, questionné à ce sujet lors d'une conférence de presse avec le président syrien Ahmad al-Chareh.