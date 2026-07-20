La Grèce va adopter cette semaine une réglementation plus stricte concernant les trottinettes électriques, a annoncé lundi un ministre après une série d'accidents impliquant principalement de jeunes utilisateurs.

Environ 400 enfants et adolescents ont été blessés dans des accidents avec des trottinettes l'an dernier.

L'utilisation des trottinettes par des enfants «va désormais être interdite dans le cadre d'un projet de loi qui sera soumis au vote demain» mardi, a annoncé le vice-ministre des Transports Giorgos Kotsiras sur la chaîne de télévision Skai. Plusieurs voix critiques s'étaient élevées ces dernières semaines pour demander au gouvernement d'agir.

M. Kotsiras a précisé que le texte prévoyait notamment l'interdiction de ces trottinettes aux moins de 17 ans, une augmentation du montant des amendes pour conduite dangereuse et une assurance accidents obligatoire.

«Sur la base des statistiques, nous avions constaté que, parmi nos concitoyens de moins de 17 ans, les taux d'accidents étaient en hausse», a expliqué M. Kotsiras.

Selon la fédération des travailleurs des hôpitaux grecs, environ 400 enfants et adolescents ont été blessés dans des accidents avec des trottinettes l'an dernier, et la moitié d'entre eux ont dû être hospitalisés.