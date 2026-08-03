Le tribunal administratif de Paris a rejeté lundi un recours de la chroniqueuse russe Xenia Fedorova contre son expulsion du territoire français et le gel de ses avoirs.

Xenia Fedorova intervient principalement sur les chaînes de télévision CNews, de radio Europe 1 et dans l'hebdomadaire le JDNews.

Xenia Fedorova, assignée depuis mercredi à résidence en France, n'a exposé «aucun besoin de sortir du territoire parisien», «sollicité aucune autorisation auprès du préfet de police» et s'est limitée «à indiquer, sans aucune précision, que l'obligation de pointage lui cause une gêne», a indiqué le tribunal dans un communiqué. En conséquence, le juge des référés, chargé de statuer en urgence, «a estimé que la condition d'extrême urgence ne pouvait être retenue».

Accusée d'être «un relais des campagnes de désinformation pilotées par les autorités russes» pour «déstabiliser l'ordre public» en France, cette journaliste de 45 ans, qui intervient principalement sur les chaînes de télévision CNews, de radio Europe 1 et dans l'hebdomadaire le JDNews, a fait l'objet la semaine dernière d'arrêtés d'expulsion et de gel de ses avoirs.

«Pour obtenir la suspension de l'exécution de ces décisions, Xenia Fedorova, qui avait le choix entre la procédure du référé suspension, subordonnée à la démonstration d'une urgence, et celle du référé liberté, subordonnée à la démonstration d'une extrême urgence justifiant des mesures dans les quarante-huit heures, a décidé d'introduire cette dernière action», relèvent les magistrats.

Or, cette procédure «ne pouvait pas se limiter à invoquer des présomptions qui ne s'appliquent pas à sa situation, mais devait faire état des graves incidences personnelles résultant pour elle des décisions contestées, ce qu'elle ne (fait) pas dans sa requête», poursuivent-ils.

Craintes de manipulation

La place grandissante de Xenia Fedorova dans les médias du milliardaire conservateur Vincent Bolloré avait fait naître des craintes de manipulation du débat public, notamment lors de la campagne pour l'élection présidentielle en 2027.

Le ministre de l'intérieur français Laurent Nuñez a notamment pointé «de nombreux propos qu'elle a pu tenir et qui systématiquement reprennent la propagande du Kremlin sur l'engagement de la France, sur ce qui se passe en Ukraine, sur les raisons, les motivations de l'agression russe en Ukraine» pour justifier son arrêté d'expulsion.

Le ministre des affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, l'a décrite comme une «agente d'influence». Le gel de ses avoirs vise à prévenir la commission de «nouveaux actes d'ingérence», avait encore expliqué le ministère de l'Economie et des Finances.

«Mon comportement (...) consiste à vivre en France depuis près de dix ans dans le respect de la loi, à payer mes impôts, mais aussi à avoir une opinion et à l'exprimer dans le cadre de mon travail de journaliste», s'était défendue sur X l'ancienne patronne de la chaîne d'Etat russe RT en France, dont l'antenne a été interdite dans l'Union européenne depuis mars 2022 et l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Les actuels employeurs de la mise en cause, Canal+ et Lagardère, avaient pour leur part dénoncé ce qu'ils considéraient constituer «une atteinte particulièrement grave à la liberté d'expression». Xenia Fedorova a déjà été interdite de territoire en Allemagne, où elle a vécu.